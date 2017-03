Lên Facebook chê cầu sập, giáo viên bị ‘xử’

Nhiều giáo viên Trường Tiểu học Tân Hiệp (xã Tân Hiệp, huyện Thạnh Hóa, Long An) đang xôn xao trước việc cô Dương Hải Âu, giáo viên mỹ thuật của trường, bị Đảng ủy xã yêu cầu kiểm điểm sau khi lỡ chê… một cây cầu của xã trên Facebook.

“Không sai nhưng ngôn phong chưa chuẩn”

Ngày 21-10, cô Huỳnh Thị Ngọc Điệp, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Hiệp, khi qua cầu M3 (làm bằng gỗ dài 30 m, rộng 1,2 m, mới đưa vào sử dụng được một năm) thì cầu bất ngờ gãy. Cô Điệp rơi xuống nước, nhờ có đồng nghiệp đi cùng nhảy xuống cứu nên may mắn thoát chết.

Đến trưa cùng ngày, trên Facebook cá nhân của cô giáo Dương Hải Âu xuất hiện status: “Trưa nay, một cán bộ quản lý trường tôi trên đường đi công tác về thì gặp tai nạn khi qua cầu M3. Cả người và xe rơi xuống kinh lớn sâu hơn 10 m, chiều ngang 13 m. Nếu không có đồng nghiệp đi cùng thì người ấy sẽ ra sao? Cách đây vài năm, trong một trường hợp tương tự, một giáo viên trường tôi đã ra đi vĩnh viễn. Thử hỏi có ai nhìn thấy được cảnh nơm nớp lo sợ hay mọi nguy hiểm luôn đe dọa với người dân đi trên con đường này. Thực chất chúng tôi không cần trải thảm nhung để đi nhưng chúng tôi cần sự an toàn…”.

Cầu M3 sắp được xây mới Theo thông tin từ UBND xã Tân Hiệp, sau khi trang Facebook cá nhân của cô Hải Âu thông tin vụ tai nạn nói trên, đại diện tổ chức từ thiện tên Đoàn từ thiện Bằng Hữu đã đến địa phương để khảo sát thực tế cầu M3. Đoàn từ thiện đề nghị xã lập bản vẽ xây cầu mới, ước tính chi phí cụ thể để đoàn hỗ trợ kinh phí xây cầu mới nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

Status của cô Hải Âu sau đó được nhiều người like và bình luận, chia sẻ. Tuy nhiên, một cán bộ của UBND xã Tân Hiệp đọc được nên đã báo ngay với cấp trên. Đảng ủy xã Tân Hiệp sau đó cử cán bộ gặp cô Hải Âu yêu cầu gỡ status nói trên. “Tuy nhiên, cô Hải Âu không chấp hành mà chỉ xóa nội dung: Chính quyền địa phương có thấy được điều này không? Họ đã, đang và sẽ làm gì? Họ có biết và hiểu được nhân dân mong mỏi ở họ điều gì không?, còn những nội dung khác vẫn để nguyên” - ông Trần Ngọc On, Bí thư Đảng ủy xã Tân Hiệp, nói.

Cô giáo Dương Hải Âu. Ảnh: CTV. Cầu M3 sau khi xảy ra sự cố ngày 21-10. Ảnh: FB HẢI ÂU

Cũng theo ông On, ngày 3-12, Đảng ủy xã đã họp đánh giá chất lượng đảng viên thường kỳ. Trước đó, cô Hải Âu tự đánh giá mình hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhưng do cô Hải Âu đã đăng status nói trên nên khi chi bộ trường chuyển hồ sơ qua, Đảng ủy xã đã quyết định hạ một bậc đánh giá đối với cô này, từ “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” xuống “Hoàn thành nhiệm vụ”. Đảng ủy xã cũng tiếp tục đề nghị chi bộ nhà trường buộc giáo viên Hải Âu viết kiểm điểm vì lý do này.

Chúng tôi đặt câu hỏi: Xã căn cứ vào đâu để xử lý cô Hải Âu? Ông On trả lời kết quả phân loại do tập thể Đảng ủy xã quyết định và cô Hải Âu còn hạn chế từng mặt. Chúng tôi hỏi tiếp: Vậy status của cô Hải Âu có sai gì không? Ông On nói: “Không sai chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước nhưng ngôn phong chưa chín chắn, xử lý vậy là đúng. Cây cầu làm được một năm rồi, làm bằng ván, gỗ nên mưa nắng bị mục. Chúng tôi đang định xây cầu bê tông thay thế nhưng chưa kịp thì tai nạn xảy ra”.

Theo quan sát của phóng viên, sau khi cô Hải Âu đăng status trên, cầu M3 đã được sửa tạm nhưng chỉ người đi bộ qua được, còn xe máy chưa thể lưu thông.

Cô Hải Âu quê ở TP Tân An, về xã Tân Hiệp (xã vùng sâu, gần biên giới) dạy học từ ba năm nay. Quá trình công tác, cô Hải Âu đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua nhiều năm liền, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ và không có sai phạm nào.

Chuyện cá nhân, không đáng để xử lý

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, nhiều cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Tân Hiệp rất bức xúc về cách hành xử của Đảng ủy xã Tân Hiệp. “Tôi thấy hình thức xử lý như vậy là quá nặng. Nội dung thông tin trên Facebook của cô Hải Âu đâu có vi phạm pháp luật, cũng không xúc phạm đến ai” - một giáo viên của trường nói.

Ông Nguyễn Văn Luốc, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Hiệp, cho biết đến ngày 4-12 trường vẫn chưa nhận được thông tin chính thức từ Đảng ủy xã về việc xử lý giáo viên Hải Âu. “Theo tôi, Facebook là trang thông tin cá nhân, là nơi để người ta xả stress. Status của cô Hải Âu cũng bình thường, không có nội dung gì đáng để xử lý. Hơn một năm trước, một giáo viên của trường chúng tôi đã chết sau khi rơi từ một cây cầu khác cũng trên địa bàn xuống nước”.

Ông Trần Công Tâm, Bí thư Chi bộ Trường Tiểu học Tân Hiệp, nói thêm: “Tôi đã nhận được thông tin miệng từ Đảng ủy xã yêu cầu kiểm điểm cô Hải Âu. Theo quan điểm cá nhân, tôi thấy nội dung cô Hải Âu viết trên Facebook là bình thường. Có thể do cô Hải Âu lo cho cô phó hiệu trưởng nên mới nói vậy, giờ đem ra xử lý kỷ luật thì đâu có được. Nhưng nhà trường cũng đã nhắc nhở chung cán bộ, giáo viên nên cẩn trọng lời lẽ khi tham gia mạng xã hội, tránh để kẻ xấu lợi dụng xuyên tạc”.