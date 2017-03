Li kì số phận 25 xe sang đội lốt biển ngoại giao

Xe sang mang biển NN, NG bị công an Phú Thọ thu giữ



Theo Tùng Duy (TP)



Sau khi ông Phạm Duy Khanh, cán bộ Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) cho rằng không có căn cứ để tịch thu những xe ô tô mang biển NN (nước ngoài) và NG (ngoại giao) đang lưu hành (cả nước hiện còn hơn 1.200 xe loại này), Công an tỉnh Phú Thọ tái khẳng định đã áp dụng đúng pháp luật bằng báo cáo gửi lên Bộ Công an và nhiều cơ quan Trung ương.Theo Công an Phú Thọ, 25 xe bị tịch thu gần đây được làm rõ về nguồn gốc như sau: Số xe này được đăng ký, quản lý mang tên nhân viên Đại sứ quán nước ngoài đã hết nhiệm kỳ và đã về nước, được bán lại cho người Việt Nam sử dụng, chưa làm thủ tục sang tên đổi chủ.Những đối tượng sử dụng xe đều khai nhận bản thân họ đều nhận thức rõ đây là ô tô tạm nhập, miễn thuế theo tiêu chuẩn nhân viên đại sứ quán không được phép mua bán, nhưng vì ham rẻ nên họ vẫn mua để sử dụng hoặc có thể bán kiếm lời.Xác minh tại Cục Hải quan các tỉnh, cho thấy số xe trên được cấp phép tạm nhập khẩu miễn thuế theo tiêu chuẩn nhân viên sứ quán trong thời gian họ sinh sống và làm việc tại Việt Nam, và chưa được cấp phép mua bán, chuyển nhượng theo quy định.Xác minh tại Cục Cảnh sát giao thông và Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (Bộ Công an) cũng cho thấy, số xe này mang tên nhân viên sứ quán nước ngoài.Sau khi xác minh tại Cục Lễ tân (Bộ Ngoại giao), cơ quan điều tra (CQĐT) đã làm rõ có 11 xe (trong số 25 xe) là của 11 nhân viên sứ quán đã về nước mà không làm thủ tục tái xuất hoặc bàn giao xe cho đại sứ quán quản lý.Công an Phú Thọ đã thông báo tìm chủ sở hữu và mời họ tới làm việc, nhưng hết thời hạn mà không có cá nhân, tổ chức nào đến làm việc. Người sử dụng xe thì hoàn toàn không có giấy tờ hợp lệ chứng minh mình là chủ xe.Trao đổi với phóng viên ngày 6/10, Thượng tá Nguyễn Khắc Hoạt, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Phú Thọ, khẳng định những nhân viên sứ quán trên đã lợi dụng chính sách ưu đãi miễn trừ, được nhập khẩu miễn thuế và miễn phí nhập xe ô tô để mua bán số xe trên mà không có hợp đồng mua bán, không làm thủ tục kê khai nộp thuế.Các đối tượng đã ủy quyền sử dụng cho người Việt Nam, nhưng việc ủy quyền này không được Cục Lễ tân (Bộ Ngoại giao) và Sở Nội vụ các tỉnh xác nhận theo quy định.Chiểu theo quy định pháp luật nước ta, các đối tượng đã phạm vào hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, tiêu thụ trái phép phương tiện, nên bị tịch thu xe, hoặc tịch thu số tiền thu được do bán xe.Hiện 11 xe đã được bán đấu giá sung công quỹ, còn lại 14 xe đang chờ Cục Lễ tân thông báo kết quả xác minh để xử lý tiếp.Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, ông Hà Minh Tân, khẳng định hành vi vi phạm nêu trên của các đối tượng không những ảnh hưởng sự tôn nghiêm của pháp luật, mà còn gây thất thoát lượng tiền thuế lớn cho Nhà nước, nên nhất định phải xử lý nghiêm.Công an Phú Thọ đã đề nghị Cục Lễ tân sớm trả lời về các trường hợp còn lại và tạo điều kiện cho CQĐT làm việc với nhân viên sứ quán khi họ còn làm công tác ở Việt Nam.Ông Tân còn đề nghị các cơ quan chức năng thống nhất quan điểm chỉ đạo trên toàn quốc để công an các địa phương ngăn chặn, thu giữ, xử lý hiệu quả đối với loại xe này.Ông Tân còn dẫn một trường hợp xe đội lốt biển ngoại giao lưu hành qua Phú Thọ bị thu giữ, bị phát hiện vận chuyển ma túy.Theo ông, lý do ngại xe sang mang biển ngoại giao đã phần nào ảnh hưởng tâm lý lực lượng cảnh sát giao thông và một số lực lượng khác, nên loại xe này ít bị kiểm tra.