Liên quan Tuấn “chó”, vợ chồng chủ khách sạn Long Trang bị bắt

Sau khi băng Vũ Đức Tuấn (Tuấn “chó”, quê Nghệ An) chém anh Nguyễn Tăng Tiên vào rạng sáng 27-6, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã xác lập chuyên án đặc biệt truy xét các băng nhóm giang hồ khu vực giáp ranh tỉnh Bình Dương với TP.HCM. Đến nay, cơ quan điều tra đã bắt giữ hàng chục đối tượng, trong đó có một số nằm trong băng trộm cắp, tiêu thụ xe máy do Tuấn “chó” cầm đầu. Từ lời khai các đối tượng trên, cơ quan điều tra tiến hành bắt giữ vợ Hà.

Khách sạn Long Trang của vợ chồng ông Hà. Ảnh: VÕ BÁ

Qua điều tra ban đầu, khách sạn Long Trang là nơi trú ngụ của Tuấn “chó” và đàn em trước khi bị bắt giữ. Đồng thời, đây là điểm giao nhận xe của đàn em Tuấn “chó” sau khi “đá xế” chờ tiêu thụ. Ông Hà từng tuyên bố: “Nếu kẻ trộm xe bị công an bắt giữ, chỉ cần bỏ ra 20-25 triệu đồng là xong”. Tối 24-6, anh Nguyễn Tăng Tiên phát hiện Lê Thị Liên nhận một xe hiệu Max từ đàn em Tuấn “chó” tại khách sạn Long Trang. Liên bị anh Tiên cùng người dân bắt giữ cùng tang vật nhưng vài phút sau, Tuấn “chó” xuất hiện can thiệp giải thoát cho đồng bọn.

Qua việc, chủ tịch UBND phường An Bình (Thuận An, Bình Dương) sa thải 17 công an viên, dân phòng khiến dư luận cho rằng có liên quan tới các băng nhóm trên địa bàn phường. Ông Ninh Xuân Hiên, Bí thư Đảng ủy phường An Bình, thừa nhận việc ra quyết định buộc thôi việc có nhiều điểm chưa đúng nội dung và quy định của luật. UBND phường sẽ thu hồi và ra quyết định mới cho phù hợp.

VÕ BÁ