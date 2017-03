Liên quan vụ anh Nguyễn Công Nhựt: Khởi tố ba công nhân trộm tài sản tại Công ty Kumho

Cơ quan điều tra Công an huyện Bến Cát vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Hữu Quang, Trần Văn Toàn (cùng ngụ tỉnh Nghệ An), Trần Văn Bảy (ngụ huyện Bến Cát) về tội trộm cắp tài sản. Cả ba đối tượng đều là công nhân tại Công ty Kumho.

Như báo Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, Cục Điều tra VKSND Tối cao đã cử cán bộ đến Bình Dương để xác minh, làm rõ đơn khiếu nại của chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền (vợ anh Nguyễn Công Nhựt) và gia đình xung quanh cái chết của anh Nhựt. Được biết, hôm nay (2-6), phía Cục Điều tra sẽ làm việc với chị Tuyền.

VÕ BÁ