Liên tiếp xảy ra ba vụ tai nạn lao động, một người chết, hai người bị thương

Khoảng 11 giờ ngày 5-11, đã xảy ra một vụ tai nạn lao động tại Công ty MC đóng tại đường số 2 Khu công nghiệp Tam Phước, xã Tam Phước, TP Biên Hòa (Đồng Nai) khiến một công nhân tử vong. Nạn nhân được xác định là anh Mai Công Bình (24 tuổi, ngụ huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai).

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, trong khi đang tiến hành sửa chữa nhà xưởng cao khoảng 10 m của Công ty MC do bất cẩn nên anh Bình đã sẩy chân rơi xuống đất. Cụ thể, khi công nhân đang xuống để nghỉ trưa, anh Bình đang với thùng sơn bên cạnh để đưa xuống thì không may chân giẫm vào tấm lót màu trắng để thu ánh sáng trời phía trên mái tôn nên đã rơi xuống đất. Ngay sau đó anh Bình được đưa vào bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên do chấn thương phần đầu quá nặng nạn nhân đã tử vong sau một giờ.



Anh Bình được đưa đến bệnh viện cấp cứu những đã tử vong. Ảnh: TIẾN DŨNG

. Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 2-11, tại Khu công nghiệp Tam Phước cũng xảy ra một vụ tai nạn lao động khác khiến một công nhân bị máy cán dập tay. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Việt Thanh (38 tuổi) làm việc tại Công ty chuyên sản xuất, gia công gỗ mỹ nghệ LU Việt Nam. Vào thời gian trên chị Thanh đang làm việc tại nhà xưởng công ty thì bị máy đánh bóng gỗ cuốn trúng tay phải. Chị Thanh đã cố gắng thoát ra ngoài nhưng không được. Nghe tiếng kêu cứu, những đồng nghiệp làm việc gần đó đã ngắt cầu dao để ngưng máy rồi kéo tay chị Thanh ra.

Ngày 3-11, BV Đa khoa Đồng Nai đã tiến hành phẫu thuật cắt lọc vết thương, cố định xương và nối mạch máu, gân tay cho chị Thanh. Hiện chị Thanh qua cơn nguy kịch.

. Còn chiều 4-11, chị Nguyễn Thị Vân, công nhân Công ty TNHH Dệt may Polts (xã An Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai), cũng được đồng nghiệp đưa đến BV Đồng Nai trong tình trạng bị sốc nặng, mất nhiều máu ở tay. Trong lúc làm việc, chị Vân đã bị máy cán cánh tay.

Theo các bác sĩ cho biết thì chị Vân nhập viện trong tình trạng sốc nặng do mất máu vì bị máy cào cuốn dập nát cánh tay trái. Chị đã được các bác sĩ khoa Chấn thương - Chỉnh hình phẫu thuật cấp cứu cắt lọc phần dập nát, đặt cố định ngoài cánh tay để cầm máu.

BS Lê Ngân, Trưởng khoa Chấn thương - Chỉnh hình, cho biết qua phẫu thuật thấy phần xương, gân, cơ dập nát nhưng bàn tay của chị Vân vẫn còn hồng hào nên chờ theo dõi mạch máu hồi phục. Nếu mạch máu hồi phục tốt sẽ tiến hành nối bàn tay cho bệnh nhân nhưng nếu mạch máu không hồi phục thì phải cắt cụt 1/3 trên cẳng tay trái để tránh bị nhiễm trùng.

Theo Phòng Thanh tra Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đồng Nai, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh này xảy ra gần 30 vụ tai nạn lao động. Trong đó có 24 người chết và hàng chục người bị thương. Con số người chết do tai nạn lao động hiện vượt bốn trường hợp so với năm 2014.