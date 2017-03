Lở đất tại Yên Bái: Đã tìm thấy 19 người

Đến cuối ngày 8/9, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tìm được 19 nạn nhân bị vùi lấp do sạt lở núi tại khu vực khai thác quặng ở bản Trống Páo Sang, xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải, Yên Bái.

Công tác tìm kiếm cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn (Ảnh: Thanh niên)

Vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 10h20 ngày 7/9 tại khu vực giáp ranh giữa xã La Pán Tẩn và Trống Páo Sang. Lúc này, những người dân đây đang tập trung tại lán trú mưa dựng trong một khe núi thì bất ngờ đất đá từ trên cao rầm rầm đổ xuống.

Khoảng 1.000m3 đất đá đổ ập xuống khiến không ai trong lán kịp chạy. 20 người, trong đó có một người là bảo vệ của Cty TNHH Thịnh Đạt, 19 người còn lại đi mót quặng đã bị vùi lấp. Những người đi mót quặng có mặt tại thời điểm đó chứng kiến tai nạn khủng khiếp trên đã ào vào bới móc đống đất đá. Vài giờ sau, những thi thể đầu tiên được tìm thấy. Đau xót hơn, nhiều thi thể bị đất đá nghiến không còn nguyên vẹn.

Do khu vực sạt lở cách xa trung tâm huyện Mù Cang Chải hơn 30km, cách UBND xã La Pán Tẩn hơn 5km, núi cao, dốc lớn, đường độc đạo, bùn đất lầy lội, thêm vào đó là không có sóng điện thoại nên việc cứu hộ cứu nạn vô cùng khó khăn.

Trên báo Nhân dân, ông Vũ Tiến Đức, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Mù Cang Chải, cho biết, bước đầu huyện đã điều động hơn 100 cán bộ chiến sỹ quân đội, công an, dân quân cùng dân các xã lân cận cùng máy xúc lật của công ty TNHH Thành Đạt đào bới tìm kiếm các nạn nhân.

Nhiều thi thể đã không còn nguyên vẹn (Ảnh: Vov Online)

Hiện nay 17 nạn nhân tử vong đã được tìm thấy, 2 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Mù Cang Chải (sau đó chuyển sang Bệnh viện Đa khoa thị xã Nghĩa Lộ). Hiện hai người này đã qua cơn nguy kịch.



Theo những người dân ở đây, suốt từ tháng 5 tới nay, ở Mù Cang Chải thường xuyên xảy ra mưa bão, đất ngậm nước rất dễ gây sạt lở. Bên cạnh đó, những ngày gần đây do mưa lớn, xối trơ quặng nên người dân đã bất chấp nguy hiểm đi mót quặng và xảy ra vụ tai nạn đáng tiếc trên.



Đại tá Phạm Ngọc Thắng, Phó giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, cho biết trên báo Tuổi Trẻ, , bước đầu cơ quan công an xác định đây là một vụ tai nạn bất ngờ do sạt lở đất từ trên đỉnh núi, khu vực sạt lở nằm ngoài phạm vi taluy của mỏ khai thác. Qua kiểm tra, đối chiếu cho thấy doanh nghiệp là Cty TNHH Thịnh Đạt đảm bảo về hồ sơ, thủ tục, pháp lý trong khai thác mỏ tại đây.

Danh tính của các nạn nhân tử vong: Sùng Thị Dở (SN 1980), Hảng Tống Chua (1969), Hảng A Giàng (SN 1992), Hảng A Tháng (SN 1996), Thào Thị Của (SN 1978), Hảng A Nắng (SN 1990), Hảng A Sú (SN 1975), Hảng A Dinh (SN 1985), Hảng A Sùng (SN 1992), (cùng ở bản La Pán Tẩn); Lý A Lềnh (SN 1979), Lý A Xinh (SN 1987), Hảng A Lử (SN 1987), Lý A Vếnh (SN 1989), Lý A Sàng (SN 1978), Hảng A Ninh (SN 1975, cùng ở bản Trống Páo Sang); Lý A Chu (SN 1987), Lý Bùa Ký (SN 1970), Lý A Cu (SN 1990, cùng ở bản Trống Tông), Lù A Súa (SN 1984, xã Púng Luông), La Văn Trọng (SN 1989, người Công ty TNHH Thịnh Đạt).



