Lộ diện băng nhóm đòi nợ kiểu “xã hội đen”

Điều tra vụ bắn chết chủ DN Lan Thảo, ngày 10-5, cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an phường Trung Dũng, TP Biên Hòa (Đồng Nai) kiểm tra, khám xét nơi ở của Phạm Văn Dùng - chủ quán phở Nam Ngư.

Trước đó, ngày 9-5, Phạm Tuấn Thành, Giám đốc Công ty Hải Nam Phát (Hòa Lợi, Bến Cát), nghi can chủ mưu trong vụ án này đã ra đầu thú. Tính đến nay, cơ quan điều tra đã bắt giữ ba nghi can và triệu tập gần 10 nghi can, nhân chứng để lấy lời khai phục vụ công tác điều tra.

Giang hồ núp bóng chủ quán phở

Tại nơi ở của Dùng, cảnh sát thu được một cặp côn nhị khúc, nhiều số điện thoại của các “chiến hữu” mà Dùng hay liên lạc. Dùng (38 tuổi, quê Nam Định, hiện tạm trú TP Biên Hòa, Đồng Nai) có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy. Sau khi thụ án xong, Dùng vào TP Biên Hòa sinh sống.

Dùng khai chiều 6-5, Dùng nhận được lệnh của Dương Hoàng Dũng (Dũng ben) đến DN Lan Thảo tại phường Định Hòa, thị xã Thủ Dầu Một (Bình Dương) đòi nợ ông Lan theo “hợp đồng” với ai đó. Khi đến đây, Dùng gặp Dũng ben và một số người đi trên xe của Công ty Hải Nam Phát chờ sẵn. Dùng nhập nhóm và Dũng ben lệnh cho đàn em ra tay.

Nhiều người tới dự lễ tang ông Lan - chủ DN bị bắn chết. Ảnh: VB

Phan Tuấn Thành - nghi can chủ mưu ra đầu thú tại công an.

Trong lúc cả nhóm xông vào đập phá văn phòng làm việc của DN Lan Thảo thì ông Lan chạy xe về. Bị nhóm Dùng cầm hung khí tấn công, ông Lan dùng dao tự chế chống trả thì một đàn em của Dũng ben áp sát dùng súng bắn thẳng vào ngực. ông Lan chết trên đường đi cấp cứu.

Công an phường Định Hòa đã huy động lực lượng đến hiện trường bao vây và bắt được Dùng, số còn lại kịp thời tẩu thoát. Khám người Dùng, cảnh sát thu giữ một còng số 8 và dao nhọn.

Dũng ben - kẻ cầm đầu đã bỏ trốn

Qua xác minh ban đầu, cơ quan điều tra nhận định nghi can cầm đầu nhóm côn đồ mang theo hung khí đến DN Lan Thảo đòi nợ và bắn chết người là Dương Hoàng Dũng (Dũng ben).

Dũng ben sinh năm 1965, quê Tiền Giang, tạm trú phường 3, quận Gò vấp, TP.HCM. Dũng từng có tiền án về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Dũng từng là trinh sát hình sự của công an một quận thuộc TP.HCM, được phân công về lĩnh vực chống tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”. Trong quá trình đeo bám địa bàn, Dũng quen những đối tượng hình sự. Trong đó có những tay có “số má” như Hải đen, Tuyển con… Qua nhiều lần ăn nhậu kèm theo cám dỗ vật chất khiến Dũng sa ngã. Năm 1988, Dũng bị kỷ luật, sa thải khỏi ngành sau khi đơn vị phát hiện Dũng lấy trộm súng của đồng nghiệp.

Tháng 9-2004, Dũng nổ súng gây rối tại nhà hàng HL trên đường Hồ Văn Huê (quận Phú Nhuận) và sau đó bị khởi tố, bắt giam về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Vào thời điểm trên, tên tuổi Dũng ben, Hải đen, Vũ ba lỗ, Hải lai... làm nhiều chủ nhà hàng, quán karaoke, bia ôm khu vực Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình khiếp vía. Bởi đó là những gương mặt hoạt động bảo kê nhiều người biết tiếng. Dũng ben cũng từng mở quán bia ôm LT, SH... ở khu Bàu Cát, Tân Bình và úp mở với mọi người mình là “sĩ quan cảnh sát hình sự”. Nhiều người cả tin bởi thấy hắn hễ đụng chuyện là móc súng ra thị uy.

Sau khi ra tù, Dũng ben tập họp đàn em chuyển sử dụng “hàng nóng” đòi nợ thuê, bảo kê nhà hàng, vũ trường trên địa bàn TP.HCM. Hiện Dũng ben đang bỏ trốn và công an đang khẩn trương truy bắt.

Ngày 10-5, Thiếu tướng Võ Thành Đức, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM xung quanh vụ án bắn chết chủ DN Lan Thảo. . Trước khi ra đầu thú, ông Thành - nghi can chủ mưu có nói tới một người tên Dũng ben và xác nhận Dũng có gọi ba đối tượng từ Biên Hòa (Đồng Nai) sang dàn xếp vụ việc. Nhóm đối tượng này có liên quan tới cái chết ông Lan không, thưa ông? + Chúng tôi đang xác minh nhưng khẳng định nhóm đối tượng từ Biên Hòa sang có liên quan. Ngay sau vụ án, chúng tôi đã bắt Phạm Văn Dùng. Lúc đầu Dùng không nhận nhưng sau đó nhận là có liên quan tới vụ án. . Về phía cơ quan điều tra đã xác định được người trực tiếp bắn chết ông Lan chưa, thưa ông? + Đã xác định được đối tượng nhưng chưa bắt được. Từ từ rồi sẽ ra hết thôi, chúng tôi mới bắt giữ ba nghi can có liên quan trong vụ án. . Riêng ông Hoàng Xuân Hiếu (Giám đốc Công ty Hải Long, cha vợ Thành) có liên quan gì trong vụ án? + Có liên quan. Tuy nhiên, sau khi xảy ra vụ án, mình có mời lên làm việc, sau đó cho về chứ chưa tạm giữ hình sự. Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ, trong vài ngày nữa sẽ cung cấp thông tin vụ án để báo chí đưa tin phục vụ bạn đọc. . Xin cảm ơn ông. VÕ BÁ

TRUNG DUNG - AN DANH