Lở núi đá đè trúng xe khách, năm người thiệt mạng

Khu vực xảy ra tai nạn thuộc lưng chừng núi. Số người thiệt mạng gồm 1 tài xế cư ngụ tại tỉnh An Giang và 4 du khách là người dân từ tỉnh Tiền Giang lên núi tham quan hành hương, đang trên đường xuống núi trở về.



Xe khách lữ hành chuyên dùng do Công ty Công ty Cổ phần phát triển du lịch An Giang khai thác, đưa rước du khách lên Núi Cấm tham quan, hành hương.



Theo thông tin ban đầu do lở núi, đá lăn ra đường va vào xe đang trên đường xuống núi. Hiện các ngành chức năng đang dọn dẹp hiện trường và điều tra làm rõ nguyên nhân, danh tánh người bị nạn.



Phóng viên TTXVN tại An Giang tiếp tục cập nhật thông tin về vụ tai nạn nghiêm trọng này./.

Theo Vương Thoại Trung (TTXVN)