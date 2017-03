Lò than khai thác trái phép, một nhà dân bị sập

Hai ngôi nhà kế bên của gia đình bà Nguyễn Thị Sâm (mẹ vợ anh Quân) và gia đình anh Ngô Thế Cường xuất hiện nhiều vết nứt rộng, kéo dài và có nguy cơ sập bất cứ lúc nào.

Theo bà Sâm, lò khai thác than trái phép hoạt động từ tháng 3 đến giờ đã gây ra vết nứt tường nhà bà. Kể từ cuối tháng 9 đến nay, đây là vụ thứ năm liên tiếp xảy ra hiện tượng sụt lún đất bất thường ở phường Cao Xanh. Cuối tháng 10 qua, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh trong một cuộc họp đã khẳng định nguyên nhân xảy ra sự cố sụt lún là do khu vực này nằm trong vùng khai thác than.

PL