Đầu tiên là ca khúc được viết trên bản giấy thơm nồng mùi Ethanol, đích thị là của anh Xăng sĩ, nhại theo bài hát Em bé quê: “Ai bảo bán xăng là lỗ, xem ra sướng lắm chứ. Thị phần to nên việc gì lo, thật ra lãi đến no. No quá anh ai-pô (IPO) cổ phần, vèo một hơi bán hết. Bán hết xong, giả ngây thơ: em khờ người, ốm o!”.

Ca khúc thứ hai được viết trên tờ giấy xanh dương, có âm hưởng tương tự bài hát Chiều trên bến cảng: “Một chiều mùa hè nổi hứng anh xây cảng. Ta chia tay nhau trong lòng bao khao khát. Anh đi ra khơi anh quyết xây cảng. Em đi lên rừng cũng… quyết làm được cái cảng mới thôi… Mỗi góc phố mỗi con đường đều phải có cảng biển, em ơi…”. Bài hát của Cảng sĩ đây rồi!

Chọn bài nào, bỏ bài nào? Đó là điều ban giám khảo cứ băn khoăn mãi. Tranh cãi loạn xạ. Cuối cùng, họ chọn ra giải pháp: Mỗi thành viên tự viết ra tờ giấy về ưu điểm của hai nhạc sĩ. Nhạc sĩ nào nhiều ưu điểm hơn sẽ giành giải nhất.

Không hẹn mà gặp, toàn thể thành viên ban giám khảo viết cùng nhận xét với số chữ giống nhau: Miệng kêu lỗ nhưng túi riêng rất bổ!

Đến đoạn này thì chánh chủ khảo bó tay!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU