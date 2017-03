Lộ vì sợ… đau

Thế là Phương mua một vỉ thuốc ngủ, một chai bia về cho Kiên uống rồi dùng vỏ chai bia đập vào đầu Kiên “cho có máu” để báo công an là bị cướp xe. Tuy nhiên, khi thử, Kiên sợ đau nên không cho đập. Sau khi Kiên nốc tám viên thuốc ngủ, Phương gọi taxi đưa Kiên vào bệnh viện rồi báo công an là bị cướp xe. Thấy nạn nhân bị cướp mà chẳng có dấu vết gì ngoài chuyện ngấm thuốc ngủ mê man nên công an nhanh chóng vạch trần vụ cướp giả này. Nếu “có tí máu”, công an sẽ vất vả hơn nhưng sớm muộn gì màn kịch vụng này cũng hạ màn.

HC