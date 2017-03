(PL)- Giám đốc Công an tỉnh Long An vừa ra quyết định xử lý kỷ luật với hình thức loại ngũ chiến sĩ công an Võ Văn Thảo do có hành vi sang Campuchia tham gia đánh bạc.

Trong thời gian công tác tại trại giam 159 của Công an tỉnh Long An, ông Thảo đã vay mượn tiền của nhiều người dân ở TP Tân An để đánh bạc. Gần đây, ông Thảo qua cửa khẩu Bình Hiệp (Mộc Hóa, Long An) tiếp tục đánh bạc thì bị bị lực lượng biên phòng tạm giữ giấy chứng minh nhân dân, thông báo về đơn vị để xem xét xử lý. T.PHÚC