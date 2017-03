Loại ra khỏi ngành trưởng Công an xã Tân Bình

Ngày 22-10, Thượng tá Nguyễn Hoàng Phi, Trưởng Công an huyện Phụng Hiệp, cho biết đã loại ra khỏi ngành công an đối với Đại úy TTH, Trưởng Công an xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang).

Theo báo cáo, ông trưởng Công an xã Tân Bình này có hành vi bảo kê cho việc tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền tại xã này.

Liên quan việc TAND huyện Phụng Hiệp trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án trên, công an huyện đã hoàn tất bản kết luận điều tra bổ sung, chuyển cho VKS cùng cấp đề nghị truy tố 66 bị can về tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc… (tăng thêm một bị can so với trước đây).

Chiều 20-1, Công an huyện Phụng Hiệp bắt quả tang Trần Lê Nguyên Minh cùng đồng phạm tổ chức đá gà ăn tiền tại xã Tân Bình. Công an bắt giữ 11 người, riêng Minh chống trả và cùng một số người khác bỏ chạy. Công an làm rõ Minh thu lợi từ tổ chức đánh bạc và đánh bạc gần 2,8 tỉ đồng. Kết thúc điều tra, công an đề nghị VKS truy tố 65 bị can…

GIA TUỆ