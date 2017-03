Lốc xoáy kinh hoàng, ít nhất 2 người chết, 22 người trọng thương

Ông Ngọc thông tin, vào khoảng 1 giờ sáng nay, một trận lốc xoáy kinh hoàng đã càn quét qua xã Quảng Sơn, huyện Quảng Trạch. Lốc xoáy kèm theo mưa lớn đã làm ít nhất 2 người chết và 22 người bị thương nặng. Lốc xoáy cũng làm khoảng 40% nhà cửa ở xã Quảng Sơn bị đổ sập hoàn toàn, số còn lại bị tốc mái và hư hỏng nặng.

Ngay trong đêm, UBND huyện Quảng Trạch đã triển khai một lực lượng gồm công an, quân sự cùng với các phương tiện xuống ứng cứu người dân.

Danh tính hai người chết tại chỗ được xác định là ông Mai Phụ và Phan Sơn (cùng 50 tuổi) ở thôn Linh Cận Sơn. Những người bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Trạch và Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - CuBa Đồng Hới. Nhiều người đang trong tình trạng nguy kịch.

Theo ông Ngọc, hiện tại ở huyện Quảng Trạch mưa vẫn đang rất to. Riêng thôn Hà Sơn hiện đã bị cô lập với thế giới bên ngoài. Trước đó từ sáng hôm qua 15/10, do ảnh hưởng của cơn bão số 11, trên địa bàn toàn huyện đã xuất hiện mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, gió giật mạnh. Mưa to, gió lớn đã làm nhiều nhà cửa, cây cối gãy đổ, nhiều chỗ nước ngập sâu, chia cắt với bên ngoài.

Hiện tại UBND huyện Quảng Trạch đang khẩn trương huy động mọi lực lượng về những vùng bị thiệt hại nặng, những vùng bị cô lập để giúp dân di chuyển về nơi trú ẩn an toàn, đồng thời khắc phục thiệt hại.

Theo Đặng Tài (Dân trí)