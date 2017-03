Lời cảnh tỉnh từ những “tình án”

Những vụ án giết người yêu vì mâu thuẫn tình cảm xảy ra liên tiếp thời gian qua ở Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên-Huế… đang gây xôn xao, bàng hoàng dư luận.

Giết người yêu rồi tự vẫn

Vụ án giết người yêu rồi nhảy lầu tự tử của một cặp sinh viên Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng xảy ra tại ký túc xá DMC - 579 (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) vào ngày 14-2 còn chưa lắng xuống thì mới đây, một tình án khác lại xảy ra. Chiều 18-4, do mâu thuẫn chuyện tình cảm nên Lê Đình Ngọc Tú (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) thủ sẵn dao và bốn lọ thuốc trừ sâu đến gặp người yêu Nguyễn Thị Huyền Tr. (sinh viên Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng) để “giải quyết”. Tại phòng trọ Hoa Mai (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), Tú và Tr. xảy ra cãi vã, to tiếng. Trong lúc giằng co, Tú đã dùng dao đâm nhiều nhát vào Tr. khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, Tú lấy hai lọ thuốc trừ sâu uống với ý định tự vẫn theo người yêu. Nhờ có người phát hiện, đưa đến bệnh viện cấp cứu, súc ruột kịp thời nên Tú đã qua cơn nguy kịch. Trước ngày xảy ra vụ án, Tr. đã lên Facebook của mình đăng status với nội dung: “Có ai làm công an ở Đà Nẵng không? Còn ai chưa ngủ thì comment giùm mình với”. Theo lời bạn bè Tr. kể lại thì cô từng bị Tú đến nhà trọ đuổi đánh. Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Tú về tội giết người.

Cách đây không lâu, ngày 24-2, một vụ án mạng cũng đã xảy ra tại khu phòng trọ trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên-Huế). Hung thủ là Châu Văn Tuấn (sinh viên Trường CĐ Phương Đông, TP Đà Nẵng), còn nạn nhân là Nguyễn Thị Anh Th. (sinh viên Trường ĐH Luật Huế). Chỉ vì một chút ghen tuông, giận hờn mà Tuấn đã bóp cổ bạn gái đến chết rồi treo cổ tự vẫn.





Nguyễn Phước Thành bị TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt tù chung thân vì dùng xăng đốt người yêu vào tháng 4-2013. Ảnh: LT

Nỗi đau của người thân

Gần năm tháng trôi qua sau cái chết của con gái nhưng gia đình của Triều T. vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau mất con. Sự ra đi bất ngờ của đứa con gái đầu đã khiến mẹ cô suy sụp, tiều tụy. Sáng 19-12-2013, do mâu thuẫn tình cảm nên Trần Trọng Phú (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đã dùng xăng tưới, đốt chị Trần Thị Triều T. (đang làm việc tại tiệm Thảo Nails quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). Phú và Triều T. là hai người bạn thân thiết từ thời học phổ thông. Do bị gia đình T. ngăn cản nên Phú ra tay giết người yêu để trả thù.

T. sinh ra trong gia đình nghèo khó, mẹ ốm, cha làm nghề bảo vệ với mức lương ba cọc ba đồng, T. phải làm việc vất vả để kiếm tiền phụ giúp gia đình, nuôi các em. Ngày T. bị nạn nhập viện, gia đình không đủ tiền, phải chạy vạy khắp nơi mới được 5 triệu đồng đóng viện phí. Nhưng vết bỏng trên 90% cơ thể đã cướp đi sinh mệnh của cô gái trẻ.

Cái chết đắng lòng của đôi tình nhân Huỳnh Ngọc Như A. và Huỳnh Quang Th. (Phú Ninh, Quảng Nam) tại ký túc xá DMC-579 khiến người làng Tam Dân vẫn chưa hết bàng hoàng, đau xót. Nhà của A. và Th. tuy ở hai thôn nhưng chỉ cách nhau một con dốc. “A. và Th. đều là những sinh viên chăm ngoan, học giỏi nhưng chỉ vì một lúc nông nổi, suy nghĩ không thấu đáo mà gây nên tội. Chỉ thương cho các bậc làm cha, làm mẹ, héo ruột vì con…” - một hàng xóm của A. cho biết.

Trên Facebook, anh của Huyền Tr. đã thay người em gái nói lời vĩnh biệt đến bạn bè, nhà trường. Anh cũng xin những tấm ảnh chụp Tr. và bạn bè để đưa về lưu giữ làm kỷ niệm cho gia đình. Những giọt nước mắt, những lời chia sẻ, vĩnh biệt của mọi người đã mãi mãi đóng lại trang Facebook của cô sinh viên trẻ còn dang dở bao ước mơ, khát vọng.

LỆ THỦY