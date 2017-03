Lời kể từ những con bạc bị tra tấn

Theo tố cáo của chị T. (quận 5), Hưng trọc được các chủ cho vay như Tiền, Dũng thẹo, Tiên (vợ Dũng) và Sang thuê giam giữ, tra khảo con nợ để người nhà nóng lòng mang tiền qua chuộc. Chính chị T. bị chúng đe dọa: “Chồng chị bị đánh sắp chết, nếu không đưa tiền qua chuộc thì khó qua khỏi!”.

Anh M. nhà ở quận 6 (TP.HCM), vừa được người nhà chuộc về nói: “Tôi bỏ trốn, chẳng may bị chúng bắt được, kéo ra nhà trọ đấm đá tôi hơn 1 giờ đồng hồ. Nhờ có nghề tôi mới né được những cú ra đòn hiểm của chúng. Sau đó chúng sợ lộ nên trong một ngày chúng dùng hai xe ôtô chuyển chỗ giam tôi vài lần”. Anh M. cho biết nhóm Hưng trọc buộc anh trả nợ gần 4.000 USD trong khi anh chỉ vay 1.000 USD đánh bạc.

Theo anh K. (người đang tố cáo Hưng trọc với cơ quan chức năng phía Campuchia) thì Hưng và đàn em luôn có dao bấm, roi điện trong người. Khi đánh đập nạn nhân, chúng đều kề dao, roi điện sẵn đề phòng trường hợp bị nạn nhân chống trả ngược lại.

Ảnh trên: Casino Winn nơi xảy ra các vụ bắt giữ con bạc đòi tiền chuộc.

Ảnh dưới: Danh sách các con bạc còn bị nhóm Hưng trọc bắt giữ được gia đình nạn nhân chuyển đến cảnh sát Campuchia.

“Ngày nào chúng cũng đánh đập con nợ gần 30 phút. Trong phòng giam của tôi có em Tâm, Cơm, Thảo còn nhỏ bị nó đánh tội lắm, em Thảo mấy lần đòi tự tử, tôi phải khuyên nhủ hết lời” - anh K. kể lại.

Trong các trường hợp bị giam giữ, tra tấn cũng có con nợ bản lĩnh như Cương “điên” (cùng quê Hải Phòng với Hưng trọc) chuyên nghề đánh bạc thuê tại casino. Mặc dù tay nghề cờ bạc của Cương lão luyện nhưng cũng vẫn bị cháy túi rồi vướng nợ tại casino Winn. Lúc đầu Cương còn được nhóm Dũng, Tiền cho xuống ăn cơm tại khách sạn casino, sau đó cắt cơm, đẩy xuống ăn chung với các con bạc chờ tiền chuộc. Cương chỉ thẳng vào mặt Dũng, Tiền tuyên bố: “Tao không còn tiền, muốn làm gì thì làm!”. Sau đó Cương bị chuyển giao cho Hưng trọc giam lỏng và đánh đập tàn bạo.

Từ trường hợp Ung Văn Toàn bị nhóm Hưng trọc, Tiền, Dũng tháo khớp tay gửi về gia đình ở xã Hòa Lợi (Bến Cát, Bình Dương) như Pháp luật TP.HCM đã đưa tin, bà Nguyễn Thị Điệp (mẹ Toàn) buồn rầu cho biết: “Nhà tôi giờ không còn chi bán nữa. Lần đầu chuộc 5.000 đôla, lần sau 12.000 đôla nhưng nó lại ngựa theo đường cũ. Giờ không biết làm sao!”.

Chúng tôi tìm hiểu tại Công an xã Hòa Lợi thì được biết có 16 trường hợp thanh, thiếu niên tại xã bị dụ dỗ bỏ nhà qua casino Campuchia đánh bạc rồi bị giữ lại đòi tiền chuộc. Trong đó, nhiều gia đình hiện không còn khả năng chuộc con về do đã phải bán đến lô đất cao su cuối cùng.

Ngay khi cơ quan an ninh nội địa Campuchia phối hợp với các cơ quan chức năng truy quét nhóm Hưng trọc, tình hình an ninh trật tự quanh các casino tạm lắng dịu. Tuy nhiên, theo anh N. ngụ quận 1, vừa được người nhà chuộc về với giá 20.000 USD: “Công an phía Việt Nam cần phối hợp với cảnh sát hoàng gia Campuchia truy quét đối tượng bắt giữ, tra tấn con bạc vay nợ và giải thoát con bạc. Tôi biết casino Winn sắp đóng cửa nên các tay trong lộng hành thả cửa, hiện tại các nhóm bắt giữ người vay nợ đã chuyển chỗ giam qua casino Titan ở tầng bảy”.

VÕ BÁ