Lời khai rợn người của hai kẻ giết năm phu trầm

Thượng tá Nguyễn Văn Đông, Phó Trưởng phòng PC45, cho biết ngày 27-3, Công an tỉnh Quảng Trị nhận được hồ sơ do bộ đội biên phòng tỉnh chuyển qua. Ngay lập tức, Ban giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo PC45 khẩn trương điều tra vụ án, thu thập thông tin từ hiện trường, phu trầm may mắn trốn thoát, mặt khác cử lực lượng lên hiện trường, phối hợp với bộ đội biên phòng điều tra. Ngày 29-3, PC45 - Công an tỉnh Quảng Trị xác lập chuyên án 312G. Chuyên án có tham gia của công an, bộ đội biên phòng và đoàn cán bộ của an ninh tỉnh Savanakhet (Lào). Sau khi cho nạn nhân sống sót nhận diện hình ảnh, lực lượng chức năng đã tung hàng trăm chiến sĩ cùng chó nghiệp vụ tìm kiếm. Đầu giờ chiều 29-3, Công ra khỏi hang đá thuộc bản Tà Rùng, Hướng Lập (Quảng Trị) lấy nước liền bị lực lượng biên phòng và công an bắt gọn. Hơn nửa giờ sau, Thành cũng bị sa lưới. Trước khi bắt được hai bị can, lực lượng chức năng đã thu giữ một khẩu súng AK cùng năm viên đạn mà các bị can sử dụng rồi cất giấu tại rừng phía địa phận huyện Sê Pôn (Savanakhet).