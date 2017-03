Long An: 50 nông dân bị lừa trên 13 tỉ đồng

Đầu năm 2009, bị can huy động vốn vay với lãi suất 8%-10%/tháng, có khi 10%/tuần để có vốn làm ăn với các đại gia. 50 hộ dân gom vốn, mang sổ đỏ thế chấp ngân hàng lấy tiền đưa cho bị can. Bị can chỉ việc lấy tiền của người sau trả cho người trước và mua sắm tài sản cá nhân chứ chẳng làm ăn gì. Khi số nợ trên 13 tỉ đồng, bị can tuyên bố vỡ nợ, ra chính quyền tự thú.

A.AN