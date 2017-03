Long An: Bệnh heo tai xanh nguy cơ lan rộng

(PL)- Ngày 2-8, Chi cục Thú y Long An cho biết: Toàn tỉnh đã có 12 xã, phường thuộc bốn huyện trọng điểm Cần Đước, Tân Trụ, Châu Thành, TP Tân An (Long An) xuất hiện dịch hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp (PRRS - bệnh tai xanh) ở heo.

Bước đầu xác định tổng đàn heo bị bệnh là 2.249 con (đã tiêu hủy gần 900 con). Trong những ngày tới, heo tai xanh có nguy cơ xuất hiện ở các huyện còn lại của tỉnh. Dù số liệu đánh giá như trên nhưng theo người chăn nuôi, thực tế số lượng heo bị bệnh cao gấp sáu, bảy lần. Vài nơi, người dân tự ý vứt heo chết ra kênh rạch gây ô nhiễm môi trường. UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành thú y và các huyện kiên quyết dập dịch trong thời gian ngắn nhất để giảm thiệt hại cho người chăn nuôi. Nhà nước chi hỗ trợ 25.000 đồng/kg heo bị dịch bệnh phải tiêu hủy. A.AN