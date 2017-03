Long An cấm xe tải qua cầu Tân An vào giờ cao điểm

Sáng nay (27-4), ông Phùng Văn On, Phó ban ATGT tỉnh Long An, cho biết UBND tỉnh này vừa duyệt đề xuất của Ban ATGT về việc cấm xe tải qua cầu Tân An giờ cao điểm. Việc triển khai cụ thể sẽ do Sở GTVT xem xét thực hiện.

Theo ông On, kể từ khi quốc lộ 1A đoạn qua TP Tân An được mở rộng, lưu lượng xe qua cầu Tân An cũng tăng.



Ít nhất hai vụ va chạm giữa xe tải và xe máy làm hai người chết trên cầu này chỉ trong vòng hai tháng nay.



Lệnh cấm được đưa ra sau nhiều vụ tai nạn xảy ra trên cầu, trong đó gần đây nhất có hai vụ va chạm giữa xe tải và xe máy làm hai người chết, vụ gần nhất xảy ra ngày 22-4.