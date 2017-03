Long An: Khởi tố nguyên chủ tịch xã bán đất công

(PL)- Ngày 22-3, Công an tỉnh Long An cho biết Công an huyện Mộc Hóa vừa khởi tố bị can với ông Bùi Văn Sáu, nguyên chủ tịch UBND xã Bình Hiệp và một cán bộ tài chính của xã này về tội cố ý làm trái… gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo công an, ông Sáu cùng cán bộ tài chính đã chuyển nhượng hơn 2 ha đất công cho người dân khi chưa được UBND huyện chấp thuận. Cụ thể, ông đã giao hơn 9.000 m2 cho sáu hộ dân, thu 43 triệu đồng bằng biên nhận viết tay. Ngoài ra, ông và cán bộ còn bán đất cho hai cá nhân khác, thu 75 triệu đồng trước khi có chủ trương đồng ý của UBND huyện. Hai bi can đang được tại ngoại điều tra. T.PHÚC