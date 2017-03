(PL)- Ngày 15-1, tin từ Công an huyện Châu Thành cho biết Trần Anh Tuấn (ngụ phường 3, TP Tân An), người vừa bị bắt giữ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, đã treo cổ tự tử tại nhà tạm giữ Công an huyện chiều 13-1. Vài giờ sau lực lượng bảo vệ mới phát hiện vụ tự tử này.

Ngày 12-1, Công an huyện Châu Thành bắt quả tang Tuấn đang mua bán trái phép chất ma túy tại một quán cà phê ở ấp Kỳ Châu (xã Bình Quới, huyện Châu Thành). Tại hiện trường, công an thu được năm cục heroin. A.AN