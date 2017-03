Long đong “số phận” 96 con khỉ đuôi dài

Trước đó, ngày 4-1, Hạt Kiểm lâm TP Tuy Hòa đã bán thanh lý đàn khỉ này cho ông Lê Thanh Tuấn - chủ trang trại nuôi động vật hoang dã với giá hơn 31 triệu đồng. Cách xử lý này đã bị dư luận phản đối. Chiều 7-1, ông Tuấn có đơn trả lại đàn khỉ “để an tâm làm ăn” và đề nghị được nhận lại số tiền đã bỏ ra mua đàn khỉ.

Tại cuộc họp, ông Võ Ngọc An - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm, Chủ tịch Hội đồng Định giá, nêu ra nhiều khó khăn khi phải tiếp nhận lại đàn khỉ và đề nghị “thả ngay đàn khỉ vào rừng để khỏi lời ra tiếng vào”. Tuy nhiên, nhiều đại biểu không đồng tình với đề xuất này. Cuối cùng, Hội đồng Định giá quyết định sẽ hợp đồng với ông Tuấn chăm sóc đàn khỉ đến ngày 15-1. Trong thời gian này, Hạt Kiểm lâm TP Tuy Hòa và Chi cục Kiểm lâm Phú Yên sẽ tìm kiếm các đơn vị có chức năng bảo tồn, nuôi dưỡng động vật hoang dã để chuyển giao đàn khỉ nói trên. Nếu không có cơ sở nào tiếp nhận, Hội đồng Định giá sẽ họp trở lại để quyết định địa điểm thả đàn khỉ.

Ngày 8-1, lãnh đạo Công an TP Tuy Hòa cho biết đã xác định chủ sở hữu, tài xế chiếc Toyota Innova 50Z-7941 chở 96 con khỉ đuôi dài nói trên. Người đứng tên chủ sở hữu chiếc ôtô là bà Đinh Thị Thanh Hóa, ngụ phường 2, quận Tân Bình (TP.HCM). Tài xế là Trịnh Xuân Huy cũng đã đến trình diện, làm việc với Công an TP Tuy Hòa ngày 7-1. Hiện Công an TP Tuy Hòa đang tiếp tục làm rõ nguồn gốc 96 con khỉ và tám biển số giả trên xe này.

Khoảng 9 giờ sáng ngày 8-1, Phòng Cảnh sát môi trường tỉnh Hà Tĩnh (PC36) phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Cẩm Xuyên đã phục kích xe khách biển số 37N-8704, phát hiện trên xe có gần 20 con khỉ và chồn được đóng trong lồng nhựa bỏ dưới gầm xe và không có giấy tờ hợp lệ. Lái xe là Phan Duy Ngân (TP Vinh, Nghệ An), còn chủ số hàng trên chưa được xác định. Hạt Kiểm lâm huyện đã tạm giữ chiếc xe và tịch thu toàn bộ số động vật trên để lập biên bản xử phạt.

TẤN LỘC - LỆ HẰNG