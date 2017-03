Lồng sắt văng đập tan kính tầng 60 tòa nhà Keangnam

Gần 40 phút sau sự cố, lồng sắt vẫn chưa được hạ xuống. Ảnh: K.N







Nhiều trẻ em phải mặc nguyên đồ bơi ngồi chờ phòng gửi đồ mở cửa. Ảnh: K.N



Theo Nguyễn Lê (VNE)



18h30 ngày 25/5, nhóm công nhân 4-5 người đang đứng trên lồng sắt lau kính ở khoảng tầng 50-60 của tòa nhà Keangnam thì mây đen ùn ùn kéo đến. Vài phút sau, lồng sắt chưa được thả xuống thì đã bị cơn giông lớn thổi văng xa vài mét rồi đập vào vách kính vài lần. Các công nhân la hét, hoảng loạn.Các mảnh kính vụn từ độ cao gần 200 mét rơi rào rào xuống 3 bể bơi phía dưới nơi đang có 50-60 cả người lớn vâ trẻ em tắm. "Lúc đó hiện trường vô cùng hỗn loạn. Bên dưới, trẻ em, người lớn đua nhau hò hét, phía trên các công nhân cũng gào thét đòi xuống", chị Khánh đưa con đi tắm ở bể bơi chiều cuối tuần, kể lại.Theo chị Khánh, chỉ một nửa trong số này kịp sơ tán, con chị và nhiều trẻ em khác phải ở lại chờ lực lượng cứu hộ che ô để tránh bị kính rơi phải. Tuy nhiên, do khu để đồ phủ đầy kính và bị niêm phong nên nhiều người mặc nguyên đồ tắm ngồi vật vờ bên trong tòa nhà.19h, khu gửi đồ hoạt động trở lại, mọi người kéo nhau ra về, lồng sắt cũng được hạ xuống. Ban quản lý tòa nhà chưa lên tiếng về vụ việc.Trước đó, trận mưa to gió lớn buổi chiều đầu tháng 8/2012 khiến chiếc lồng sắt thả từ tầng 72 tòa nhà Keangnam xuống bỗng bị gió thổi văng ra xa rồi liên tiếp đập vào vách kính tầng 23. Hai công nhân lau kính đứng trong lồng chết lặng, còn những người quan sát cũng hốt hoảng, la hét. (Xem video tại đây).Keangnam là tòa nhà cao nhất Hà Nội (trên 70 tầng) do Hàn Quốc đầu tư. Đây được coi là một trong những khu chung cư, văn phòng cao cấp hạng sang.