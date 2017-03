Lũ các sông Quảng Bình - Thừa Thiên Huế

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh, đêm qua (20-10) ở khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế đã có mưa vừa, mưa to đến rất to.

Lượng mưa trong 12 giờ qua phổ biến từ 50 - 80mm, riêng vùng Thừa Thiên Huế: 70 - 100mm, một số nơi lớn hơn như Bình Điền: 196mm, Huế: 224mm. Lũ các sông từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế đang lên nhanh. Dự báo lũ các sông từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế tiếp tục lên. Đến chiều tối nay (21-10), mực nước tại Kim Long có khả năng lên mức 2,5m (dưới báo động 3: 0,5m), tại Phú Ốc lên mức 3,2m (trên báo động 2: 0,2m); các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị lên mức báo động 1 và trên báo động 1 và sau đó còn tiếp tục lên. Cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng, đồng bằng các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương