Lũ các sông từ Huế đến Quảng Ngãi đang lên

Đêm qua, do ảnh hưởng của rìa tây nam lưỡi áp cao lạnh lục địa, ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi đã có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến từ 30 - 50mm, một số nơi cao hơn như Nam Đông (Thừa Thiên Huế): 67mm, Khâm Đức (Quảng Nam): 58mm, Trà My (Quảng Nam): 68mm.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, lũ các sông từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi đang lên lại; các sông từ Bình Định đến Khánh Hòa và Gia Lai đang xuống chậm. Dự báo lũ các sông từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi tiếp tục lên chậm; các sông từ Bình Định đến Phú Yên xuống dần. Đến chiều, tối nay (6-11), mực nước tại Trà Khúc có khả năng lên mức 4,9m, trên BĐ2: 0,7m; tại Sông Vệ lên mức 3,6m, trên BĐ2: 0,5m; tại Kim Long dao động ở mức BĐ2; tại Ái Nghĩa lên mức 7,7m, ở mức BĐ2; tại Câu Lâu lên mức 2,8m, dưới BĐ2: 0,3m; tại Củng Sơn xuống mức 30,0m, trên BĐ1: 0,5m; tại Thạnh Hòa xuống mức 7,0m, trên BĐ2: 0,5m. Mực nước lúc 7g ngày 6-11 trên một số sông: • Sông Bồ tại Phú Ốc: 2,59m, dưới BĐ2: 0,41m;

• Sông Hương tại Kim Long: 1,66m, trên BĐ2: 0,16m;

• Sông Vu Gia tại Ái Nghĩa: 7,08m, dưới BĐ2: 0,62m;

• Sông Thu Bồn tại Câu Lâu: 2,24m, trên BĐ1: 0,14m;

• Sông Trà Khúc tại Trà Khúc: 4,70m, trên BĐ2: 0,50m;

• Sông Vệ tại Sông Vệ: 3,44m, trên BĐ2: 0,34m;

• Sông Kôn tại Thạnh Hòa: 7,11 m, dưới BĐ3: 0,39m;

• Sông Ba tại Củng Sơn: 30,57m, dưới BĐ2:0,93m. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương