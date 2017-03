Lũ cát bồi lấp 80 ngôi nhà ở Phú Yên

(PL)- Ngày 12-11, Chi cục Bảo vệ môi trường Phú Yên cho biết kết quả khảo sát bước đầu về hiện tượng lũ cát xảy ra ngày 9-11, tại thôn Xóm Cát (xã An Hải, huyện Tuy An) cho thấy do mưa to kéo dài làm vỡ các mạch nước ngầm ngay trên tầng cát ở các đồi phi lao, tạo ra các dòng cát chảy với lưu lượng, tốc độ rất mạnh.

Đây là hiện tượng lần đầu xuất hiện tại Việt Nam. Theo các nhà khoa học, lũ cát liên quan trực tiếp đến hiện tượng biến đổi khí hậu đang diễn ra. Ông Nguyễn Như Thức, Giám đốc Sở TN&MT, cho biết Sở đang đề nghị xây dựng các cống, tạo dòng chảy nước-cát tránh xa khu dân cư, trồng các loài cây chống xói mòn... để “sống chung” với lũ cát. Đến ngày 12-11, hàng trăm người dân và lực lượng hỗ trợ vẫn chưa thể dọn hết lượng cát khổng lồ. Theo thống kê của xã An Hải, hiện có 210 hộ dân bị ảnh hưởng trầm trọng. Cát đã bồi lấp 80 ngôi nhà (trong đó làm sập ba ngôi nhà), hàng chục hecta lúa, vườn… T.LỘC