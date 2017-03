Lũ chia cắt, cô lập nhiều vùng ở Quảng Nam

Nước lũ chia cắt các xã tại huyện miền núi Phước Sơn (Quảng Nam) - Ảnh: Hoàng Sơn







Thủy điện Đăk Mi 4 bắt đầu xả lũ vào sáng 2.10 với lưu lượng 2.000 m3/giây - Ảnh: Hoàng Sơn





Xe múc tại công trường kè suối chợ thị trấn Trà My (H.Bắc Trà My) cũng bị lũ cuốn trôi - Ảnh: Văn Bình



Đến 15 giờ chiều nay 2.10, sau nhiều giờ huy động lực lượng dân quân và người dân địa phương tìm kiếm, thi thể anh Nguyễn Văn Chính (21 tuổi, trú tổ 1, thôn Định Yên, xã Trà Đông, H.Bắc Trà My) đã được tìm thấy.



Trước đó, khoảng 5 giờ sáng nay 2.10, anh Chính băng qua khu vực giao thủy giữa Sông Trạm với một suối nhỏ để lùa trâu vì sợ lũ cuốn trôi trâu và bị lũ cuốn.



Cũng trong trưa nay 2.10, cô giáo Nguyễn Thị Phi Phụng (24 tuổi, trú H.Thăng Bình, đang dạy tại điểm trường tiểu học ở thôn 2B, xã Trà Giác) bị rắn độc cắn từ tối 1.10 mới được đưa đến Trung tâm Y tế H.Bắc Trà My cấp cứu. Sức khỏe cô Phụng hiện đã tạm qua cơn nguy kịch.



Để cứu tính mạng cô giáo, nhiều phụ huynh học sinh, đồng nghiệp và thanh niên địa phương phải cắt rừng, làm cáng khiêng, thậm chí đóng bè qua sông… mới đưa được cô Phụng đến bệnh viện. (H.X.Huỳnh - Văn Bình)

Theo Hoàng Sơn - H.X.Huỳnh - Văn Bình (TNO)



Trong suốt thời gian kéo dài từ đêm 1 đến rạng sáng 2.10, H.Phước Sơn có mưa lớn trên diện rộng. Lượng mưa phổ biến ở mức khoảng 250 mm làm nhiều xã bị ngập cục bộ.Theo ông Phạm Thế Quyền, Chủ tịch UBND H.Phước Sơn, do nước lũ lên cao, năm xã vùng cao bao gồm: Phước Kim, Phước Thành, Phước Chánh, Phước Lộc, Phước Công với khoảng 4.000 hộ dân đã bị cô lập hoàn toàn.Ngoài ra, mưa lớn còn gây sạt lở đất, ách tắc giao thông tại các xã Phước Hiệp, Phước Hòa. Riêng thôn 1 và thôn 10 (xã Phước Hiệp) bị thiệt hại nặng nhất do nước lụt dâng cao làm ngập nhiều nhà cửa của người dân.Theo nhận định của UBND H.Phước Sơn, mặc dù mưa không kéo dài nhưng do thủy điện Đăk Mi 4 chặn dòng nên nước lũ lên nhanh bất thường, gây ngập nhiều nơi.Chính quyền địa phương đã yêu cầu thủy điện Đăk Mi 4 xã lũ qua năm cửa tràn với lưu lượng 2.000 m3/giây nhằm tránh ngập lũ.Do ngập lụt nên trong ngày 2.10, các trường học trên địa bàn đều cho học sinh nghỉ học.Hiện UBND H.Phước Sơn đang khẩn trương điều động lực lượng ứng cứu người dân các vùng bị cô lập; tổ chức sơ tán người dân ra vùng có nguy cơ ngập nặng hoặc sạt lở.Trong khi đó, nhiều tuyến đường huyết mạch từ trung tâm H.Bắc Trà My về các xã Trà Giáp, Trà Ka, ven lòng hồ Sông Tranh 2… xảy ra tình trạng sạt lở đất. Lũ đã dâng nhanh, gây ngập cục bộ ở hàng loạt xã, thị trấn trên địa bàn H.Bắc Trà My, nhiều tuyến giao thông tê liệt. Tại ngầm Sông Trường trên tuyến đường ĐT616, lũ đã băng qua ngầm và dâng cao gần hai mét, chia cắt hai huyện Nam - Bắc Trà My.Ở H.Nam Trà My, mưa lớn từ tối qua đến sáng nay 2.10 đã gây sạt lở lớn tại tuyến đường tây Tắc Pỏ đang thi công, khiến đất đá tràn vào nhà của năm hộ dân. Những hộ này đã được UBND xã Trà Mai tổ chức di dời nhưng vẫn chưa chịu đi, đến sáng nay mới đồng ý cho di dời.Nước đổ về lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2 tăng đột biến, với lưu lượng bình quân 2.200 m3/s đo được từ sáng qua 1.10, khiến Công ty thủy điện Sông Tranh 2 cho phát điện tối đa hai tổ máy.