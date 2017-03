Lũ cô lập nhiều khu dân cư, chia cắt giao thông

Ông Phan Xuân Hải, Chánh Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết, do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường mạnh kết hợp nhiễu động đới gió mùa đông trên cao nên từ tối hôm qua (12-12) đến chiều nay (13-12) tỉnh Bình Định có mưa vừa, mưa to, khiến lũ trên các sông lên nhanh, dâng cao. Hiện đã có 36 hồ chứa ở Bình Định đầy nước, trong đó có những hồ lớn như Vạn Hội, Trà Xom 1...

Quốc lộ 1 đoạn qua phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn (Bình Định) bị ngập lũ. Ảnh: ĐẮC PHỤNG.

Đến chiều nay, các phường Nhơn Bình, Nhơn Phú thuộc TP Quy Nhơn (Bình Định) đã bị ngập lụt. Nhiều khu dân cư ở các vùng trũng đã bị nước tràn vào nhà, nhiều tuyến giao thông bị ngập sâu gần 0,5 m. Tại huyện Phù Cát, lũ trên sông Chùa, sông Cái lên nhanh, dâng cao gần 1 mét gây ngập lụt các xã Cát Chánh, Cát Tiến, Cát Nhơn, Cát Hưng… Nhiều tuyến giao thông tại các địa phương này bị ngập sâu trong nước, không thể qua lại. Lũ đã cuốn sập cầu Lồ Ô tại xã Cát Tường, huyện Phù Cát, gây chia cắt tuyến giao thông trọng yếu từ xã Cát Tường đi trung tâm huyện Phù Cát. Hôm nay, các xã bị ngập lụt trên đã cho học sinh nghỉ học.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai- tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, lũ đã gây ngập hàng chục ngàn ha lúa vừa gieo sạ tại các huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, Tây Sơn, thị xã An Nhơn, TP Quy Nhơn, khiến hàng ngàn tấn lúa giống tại các địa phương này có nguy cơ bị mất trắng. Ngoài ra, hàng ngàn ha hoa màu bị hư hỏng.

Cầu La Hai trên tỉnh lộ 461 thuộc thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân (Phú Yên) bị ngập, không thể qua lại. Ảnh: TẤN LỘC

* Tại Phú Yên, nước lũ từ nguồn sông Kỳ Lộ đổ xuống, dâng cao làm ngập nhiều tuyến giao thông trọng yếu. Hiện cầu La Hai trên tỉnh lộ 461 thuộc thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, gây chia cắt toàn bộ các xã phía đông huyện Đồng Xuân. Ngoài ra, cầu Cây Sung trên tỉnh lộ 642 đã bị ngập sâu hơn 2 mét, không thể qua lại; đường Phước Lộc đi Thạnh Đức thuộc xã Xuân Quang 3, huyện Đồng Xuân cũng bị ngập sâu trong nước.

Đến chiều nay, xã Xuân Sơn Bắc, huyện Đồng Xuân vẫn đang bị cô lập; khu dân cư Cầu Chùa thuộc xã Xuân Sơn Nam, huyện Đồng Xuân bị ngập sâu gần 1 mét. Trong khi đó, các tuyến giao thông từ trung tâm huyện Tuy An đi các xã An Nghiệp, An Định cũng bị chia cắt do nước lũ.