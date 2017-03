Lũ đang nhấn chìm hàng ngàn ngôi nhà

Sáng nay 16/10, theo ghi nhận của PV tại huyện miền núi Minh Hóa (Tuyên Hóa, Quảng Bình), hiện có hơn 2.000 ngôi nhà bị nước nhấn chìm. Ở các xã "rốn lũ" như Tân Hóa, Tiến Hóa, Hóa Thanh,... khắp nơi chỉ thấy mênh mông nước ngập.

Mưa lũ đã làm một người ở huyện này bị thương. Hiện giao thông đang bị chia cắt nhiều nơi.

Sáng nay, một cơn lũ cũng quét qua 2 xã Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh khiến 2 người mất tích, nhiều người bị thương, hàng trăm ngôi nhà rơi vào cảnh ngập lụt. Thông tin trên được Trung tá Nguyễn Văn Sâm, Đồn trưởng Đồn Biên phòng 563 (Biên phòng Hà Tĩnh) cung cấp.

Theo Trung tá Sâm, cơn lũ quét với cường độ lớn đã quét qua hai xã Sơn Kim 1 và Sơn Kim 2 vào sáng sớm. Nước lũ tràn về nhanh đã gây ngập lụt đối với hơn 400 hộ dân, quốc lộ 8A đia qua 2 xã này bị lũ chia cắt 3 đoạn.

Lũ quét đã khiến một người dân tại xã Sơn Kim 1 trên đường đi tìm trâu và 1 người tại xã Sơn Kim 2 đi lấy củi bị mất tích, nhiều người dân bị thương.

Mưa lớn đã khiến một cung đường trên Quốc lộ 8A nằm cách Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo khoảng 7km về phía nội địa bị sạt lở nghiêm trọng, khiến tuyến quốc lộ này hiện bị chia cắt hoàn toàn.

Quốc lộ 8A lại bị chia cắt vì sạt lỡ

Theo Trung tá Sâm, ngay sau khi nhận được thông tin, Đồn biên phòng 563 đã huy động lực lượng phối hợp với lực lượng tìm kiếm cứu nạn của huyện Hương Sơn, của các xã nơi cơn lũ quét đi qua tập trung hỗ trợ, ứng cứu, đưa các hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm đến nơi tạm trú an toàn. Đến thời điểm này lực lượng chức năng đã được 4 giáo viên và hai học sinh tại Trường mầm non Sơm Kim 2 bị mắc kẹt ra khỏi vùng nguy hiểm.

Hiện lực lượng chức năng tại huyện miền núi Hương Sơn đang khẩn trương tìm thi thể hai nạn nhân bị mất tích.

Mưa lớn 2 ngày qua khiến mực nước các sông chảy qua Hà Tĩnh đang lên ở mức báo động. Mực nước tại các sông Ngàn Phố và Ngàn Sâu đang lên rất nhanh, dưới mức báo động 1. Mực nước các sông Rác 21,20 m; Kim Sơn 95,60m; Kẻ Gỗ 29,47m; thủy điện Hố Hô 65,80. Mực nước tại thượng Sông Trí đo được là 27,80 đang 3m3/s. Nhà máy thủy điện Hố Hô đang được mở tự do 3 cửa với lưu lượng nước tràn qua là 1.500m3/s. Đến 14h chiều nay xả tràn tại Hương Sơn với lưu lượng 50m3/s - 70m3/s.

Theo dự báo của Ban PCLB&TKCN Hà Tĩnh trong 24h tới mực nước ở các sông tiếp tục lên nhanh. Trên sông Ngàn Sâu tại trạm hủy văn Chu Lễ mực mước có khả năng lên mức xấp xỉ báo động 2 và ở mức 12,50m. Trên sống Ngàn Phố tại trạm Sơn Diệm lên trên mức báo động 1 và ở mức 11,0m.

Hiện nay, do mực nước sông Ngàn Sâu, Ngàn Trươi dâng cao, đã khiến cho các xã vùng rốn lũ của huyện Vũ Quang như Đức Lĩnh, Đức Giang, Đức Bồng, Hương Thọ, Ân Phú lũ đang lên nhanh có khả năng gây chia cắt gia thông tại các khu vực này.

Cũng trong rạng sáng 16/10, một cơn lốc quét qua xã Thạch Thắng đã làm 25 ngôi nhà bị tốc mái, riêng ngôi nhà của bà Hồ Thị Nguyệt ở thôn Phú Quý bị sập đổ. Tại các tuyến đường nội thành giao thông gặp khó khăn do bị ngập nước. Tại thành phố Hà Tĩnh nhiều tuyến phố chính như: Lý Tự Trong, Phan Đình Phùng, Nguyễn Công Trứ, Hải Thượng Lãn Ông… cũng đã bị ngập sâu, giao thông bị tê liệt do mưa to.

Nước dâng cao tại Hà Tĩnh (Ảnh: Phượng Vũ)

Quảng Trị: Cô giáo mầm non bị thương khi trực bão tại trường

Sáng ngày 15/10, khi đang kiểm tra tình hình cơn bão số 11 xung quanh khu vực trường mầm non thị trấn Khe Sanh (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), cô giáo Hoàng Thị Bê, hiệu trưởng trường, bất ngờ bị cổng trường và bảng hiệu đổ sập lên người, gây chấn thương nặng.

Cổng và bảng hiệu của nhà trường bị đổ gây thương tích cho cô hiệu trưởng

Theo chẩn đoán ban đầu của Bệnh viện đa khoa huyện Hướng Hóa, cô Bê bị tổn thương đốt sống. Hiện cô Hoàng Thị Bê đã được chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế để điều trị.

Theo Dân trí