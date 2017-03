Lũ đầu nguồn sông Cửu Long đang ở mức cao

Trong những ngày tới, lũ thượng nguồn về kết hợp với kỳ triều cường nên mực nước đầu nguồn sông Cửu Long vẫn tiếp tục lên. Đến ngày 26-9, mực nước trên sông Tiền tại Tân Châu lên mức 4,55 m, trên báo động 3 là 0,05 m; trên sông Hậu tại Châu Đốc lên mức 3,9 m, dưới báo động 3 là 0,1 m. Dự báo đến cuối tháng 9, lũ đầu nguồn sông Cửu Long có khả năng vượt mức báo động 3 từ 0,1 đến 0,2 m. Hiện các đê bao chống lũ ở An Giang, Đồng Tháp chỉ có thể ngăn được đỉnh lũ tương đương báo động 3. Vì vậy, 130.000 ha lúa vụ ba và khoảng 30.000 ha hoa màu tại An Giang đang bị đe dọa do mùa lũ còn hơn một tháng nữa mới kết thúc.

