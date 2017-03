Lũ khẩn cấp trên các sông Quảng Trị - Quảng Ngãi

Trong vòng 12 giờ (từ 19g ngày 14-11 đến 7g ngày 15-11), lượng mưa đo được phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 150mm, như Khe Sanh (Quảng Trị): 163mm, Đăk Rông (Quảng Trị): 168mm, Tà Lương (Thừa Thiên - Huế): 250mm, Bình Điền (Thừa Thiên - Huế): 159mm. Do mưa lớn, lũ các sông từ Quảng Trị đến Thừa Thiên - Huế đang lên nhanh; các sông từ Quảng Nam đến Quảng Ngãi đang xuống chậm, riêng hạ lưu sông Thu Bồn đang dao động ở mức đỉnh. Dự báo lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Thừa Thiên - Huế tiếp tục lên nhanh; các sông từ Quảng Nam đến Quảng Ngãi đang xuống dần.



Tối nay 15-11, lũ các sông có khả năng như sau:



• Sông Thạnh Hãn tại Thạnh Hãn lên mức: 6,0m, trên báo động 3: 0,5m

• Sông Bồ tại Phú Ốc lên mức 4,5m (báo động 3)

• Sông Hương tại Kim Long lên mức 3,0m, dưới báo động 3: 0,5m

• Sông Vu Gia tại Ái Nghĩa xuống mức 7,0m, trên báo động 1: 0,5m

• Sông Thu Bồn tại Câu Lâu xuống mức 2,5m, trên báo động 1: 0,5m



• Các sông ở Quảng Ngãi xuống mức báo động 1 Cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt ở vùng trũng, đồng bằng hạ lưu các sông thuộc tỉnh Quảng Nam, riêng các tỉnh từ Quảng Trị đến Thừa Thiên - Huế có khả năng ngập lụt sâu. * Tại Bắc bộ, sáng nay 15-11 không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi thuộc các tỉnh vùng núi phía Bắc. Dự báo ngày và đêm nay bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung bộ.



Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Bắc Trung bộ có mưa và mưa vừa. Các tỉnh Trung Trung bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; gió đông bắc trong đất liền cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5; ở vịnh Bắc bộ và vùng biển ngoài khơi Trung bộ, khu vực bắc và giữa biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh.





Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, TTO