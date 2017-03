Lũ lên nhanh các sông ở Nghệ An, Hà Tĩnh

Có nơi mưa lớn hơn như Yên Thượng 175 mm, Nam Đàn 155 mm, Vinh 266 mm. Do mưa to, lũ ở khu vực trung, hạ lưu sông Cả (Nghệ An) đang lên nhanh. Trên sông Ngàn Phố (Hà Tĩnh) tại Sơn Diệm mực nước là 5,88 m.

Hôm nay (1-6), biên độ lũ lên tại trung, thượng lưu hệ thống sông Cả có khả năng 2-4 m, tại hạ lưu từ 1,5 đến 2,5 m. Chiều tối mai, lũ trên sông Cả tại Nam Đàn có khả năng ở mức 4 m. Đề phòng lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra ở vùng núi hai tỉnh trên.

HOÀNG VÂN