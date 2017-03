Lũ lên nhanh ở các sông từ Nghệ An-Quảng Nam

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, trong hai ngày qua ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Nam đã có mưa to đến rất to. Tính đến chiều 15/10, lượng mưa phổ biến từ 100-150mm, riêng vùng từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam từ 150-200mm.

Lũ các sông từ Nghệ An đến Quảng Nam đang lên nhanh. Mực nước lúc chiều 15/10 trên sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt 8,09m; sông Ngàn Phố tại Sơn Diệm 10,78m; sông Gianh tại Mai Hóa 3,79m; sông Kiến Giang tại Lệ Thủy 2,30m; sông Hương tại Kim Long 1,26m; sông Vu Gia tại Ái Nghĩa 7,46m. Dự báo lũ các sông từ Nghệ An đến Quảng Nam tiếp tục lên nhanh. Đêm nay, sáng sớm mai (16/10), lũ trên các sông ở Quảng Bình và Thừa Thiên Huế có khả năng lên mức báo động ba; các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Nam lên mức báo động hai, riêng sông Vu Gia tại Ái Nghĩa lên trên mức báo động hai; sông Cả tại Nam Đàn còn dưới mức báo động một. Sau đó lũ các sông còn tiếp tục lên và ở mức cao. Cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt sâu ở vùng trũng, hạ lưu các sông từ Quảng Bình đến Quảng Nam. Theo TTXVN/Vietnam+