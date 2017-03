Lũ lên nhanh trên sông Cửu Long và các sông miền Trung

Do lũ thượng nguồn về kết hợp với kỳ triều cường, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên nhanh với cường suất 8-10cm/ngày. Đến ngày 4/10, mực nước trên sông Tiền tại Tân Châu có khả năng lên mức 4,3m (trên BĐ2: 0,3m); trên sông Hậu tại Châu Đốc lên mức 3,6m (trên BĐ2: 0,1m); tại các trạm chính vùng ĐTM và TGLX lên mức BĐ2, một số nơi trên mức BĐ2; sau đó còn tiếp tục lên và ở mức cao.



Ngoài ra, do ảnh hưởng mưa của bão số 10, từ ngày mai (30/9), mực nước trên các sông từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế sẽ lên nhanh. Trong đợt lũ này, lũ thượng nguồn sông La (Hà Tĩnh) và các sông từ Quảng Bình đến Quảng Trị có khả năng lên mức BĐ2 - BĐ3; hạ lưu sông La, các sông ở Nghệ An và Thừa Thiên Huế lên mức BĐ1 - BĐ2, có nơi trên BĐ2.



Có khả năng sẽ xuất hiện lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng thấp và đồng bằng các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế.





Theo TTDBKTTV