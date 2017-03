Lũ lớn vì thủy lợi chưa thoát nước kịp

Nghệ An: Núi lở đè thủy điện Bản Vẽ. Đến tối 13-9, mưa ở Nghệ An đã ngớt nhưng nước lũ từ thượng nguồn tiếp tục đổ về nhanh cùng với thủy điện Bản Vẽ tiếp tục xả lũ làm hàng chục ngàn hộ dân dọc bờ sông Lam ngập chìm trong nước. Em Trương Hữu Hiếu (năm tuổi, ở xóm 12, xã Long Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) chết do ngã xuống nước lũ, nâng tổng số người thiệt mạng do lũ ở Nghệ An lên bốn người. Tổng thiêt hại hơn 458 tỉ đồng. Gần 100.000 học sinh trong tỉnh phải nghỉ học. Tỉnh lộ 545 từ huyện Tân Kỳ đi huyện Nghĩa Đàn, đường 598A (huyện Quỳ Hợp) và đường 598B đang ngập chìm trong nước từ 1 đến 3 m, giao thông chia cắt. Mưa lớn kéo dài, lúc 15 giờ 30 ngày 13-9, núi lở, đổ xuống sân Nhà máy thủy điện Bản Vẽ (huyện miền núi Tương Dương) và đang uy hiếp cả công trình nhà máy. Hà Tĩnh: Bảy xã và hơn 100 ha lúa bị ngập. Nước lũ hạ nguồn sông Lam dâng cao khiến bảy xã ngoài đê thuộc huyện Đức Thọ đã bị nước dâng lút chia cắt các trục đường giao thông và hơn 100 ha lúa đang bị ngập úng. Tỉnh chỉ đạo các huyện và bà con gặt chạy lũ với phương châm “lúa xanh nhà hơn già đồng”. Thanh Hóa: Vỡ hồ chứa. Tại xã Tùng Lâm huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa), hồ Quy - một hồ nhỏ do xã quản lý, dung tích khoảng 200.000 đến 300.000 m3 đã bị vỡ khoảng 15 m gây ngập úng lúa, không thiệt hại về người. Tổng cục Thủy lợi, Bộ NN&PTNT cũng đã cử đoàn công tác đi kiểm tra tình hình hồ chứa Yên Mỹ và ngập úng tại tỉnh. Ga Phan Thiết ngưng hoạt động vì mưa to. Ngày 13-9, Ga Phan Thiết đã phải ngưng hoạt động suốt sáu ngày do một đoạn đường ray dài 200 m đoạn chạy ngang qua phường Phú Trinh bị ngập nước nên tàu không thể lưu thông được. Hiện hàng trăm hành khách đi tàu Phan Thiết-Sài Gòn hằng ngày phải trung chuyển bằng xe ô tô vào Ga Mương Mán (huyện Hàm Thuận Nam) cách đó gần 20 km. Đường ray bị ách tắc còn làm trên 550 tấn hàng gồm gạo, vỏ chai, nước mắm, các nhu yếu phẩm khác bị “đóng băng” ở hai đầu Ga Mương Mán và Ga Phan Thiết. Lâm Đồng: Tìm được thi thể nạn nhân thứ ba. Trưa 13-9 đã tìm đươc thi thể anh Đặng Văn Đoàn (23 tuổi), ở huyện Cát Tiên. Hiện vẫn còn hàng trăm hộ dân ở ven sông Đạ B’Sar (xã Đạ Ploa, huyện Đạ Hoai) vẫn tiếp tục bị đe dọa vì nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.