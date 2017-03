Lũ lụt ở Nam Trung Bộ làm 14 người chết, mất tích

Theo Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, mưa lũ cũng đã làm hơn 600 ngồi nhà bị đổ sập, 6.100 nhà bị ngập. Diện tích lúa, hoa màu, cây ăn quả bị ngập, hư hại là gần 18.000ha (Khánh Hòa 3.000ha, Ninh Thuận gần 13.000ha, Bình Thuận gần 2.000ha).



Do ảnh hưởng của mưa lũ, ngành điện phải cắt giảm 8,6% hệ thống phụ tải Khánh Hòa tại các khu vực bị ngập nặng, cắt giảm 2% hệ thống phụ tải Phú Yên tại khu vực huyện Đồng Xuân (trừ thị trấn La Hai), xã Hòa Quang Bắc huyện Phú Hòa, 4 xã huyện Đông Hòa.



Hiện Quốc lộ 1A và Quốc lộ 27 nước đã rút, đường sắt đoạn Đèo Cả đã khắc phục sạt lở và thông xe. Quốc lộ 26 bị ngập nhiều đoạn từ 0,1-0,3m, xe tải, xe gầm cao vẫn có thể di chuyển được.



Tại Phú Yên, các tỉnh lộ 641, 642, 643, 646, 647 một số đoạn bị ngập từ 0,5-1m gây ách tắc giao thông; tỉnh lộ 644, 645, 649, 650 một số đoạn vẫn còn bị ngập từ 0,1-0,3m, mặt đường xói lở, đi lại khó khăn.



Tại tỉnh Khánh Hòa, tuyến đường Khánh Lê Lâm Đồng bị sạt lở 3 vị trí, hiện đang triển khai thu dọn, dự kiến ngày 5/11 sẽ thông tuyến; đường Nguyễn Tất Thành bị sạt lở 3 vị trí, hiện đã thông 1 làn xe...



Theo báo cáo của Bộ Công Thương và Vụ Quản lý công trình thủy lợi, các hồ có cửa tràn: Suối Dầu, Am Chúa, Láng Nhớt (Khánh Hòa); Tân Giang, Sông Châu, Sông Sắt (Ninh Thuận); Lòng Sông (Bình Thuận) đang xả lũ theo quy trình hiện vẫn an toàn.



Đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và Bộ trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương Cao Đức Phát dẫn đầu, đã tới Ninh Thuận để trực tiếp chỉ đạo đối phó với tình hình mưa, lũ.



Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cảnh báo do ảnh hưởng mưa của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao, ngày và đêm nay (3/11), lũ các sông từ Quảng Nam đến Khánh Hòa và Gia Lai sẽ lên lại; các sông từ Quảng Trị đến Thừa Thiên-Huế và Kon Tum, Đắk Lắk sẽ lên.



Đợt lũ này có thể kéo dài 2-3 ngày; trên các sông từ Thừa Thiên-Huế đến Phú Yên có khả năng xuất hiện một đợt lũ lớn, đỉnh lũ có thể lên mức báo động 2 đến báo động 3, nhiều nơi lên trên mức báo động 3. Các sông ở Quảng Trị, Khánh Hòa, Gia Lai, Kon Tum và Đắk Lắk có nơi trên mức báo động 2./.







