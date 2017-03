Lũ lụt ở Nghệ An: Thêm hai người bị lũ cuốn chết

Có hai người bị lũ cuốn chết là ông Nguyễn Đình Vinh (huyện Nam Đàn) và ông Đàm Công Thành (huyện Quế Phong).

Trên sông Lam, nước lũ đục ngầu từ thượng nguồn các huyện miền núi tỉnh Nghệ An đổ về kéo theo bạt ngàn cây gỗ to nhỏ. Hàng ngàn người dân ở các huyện Thanh Chương, Nam Đàn, Hưng Nguyên đã liều mình ra sông Lam vớt gỗ và vớt cây củi. Cây gỗ, củi từ rừng trôi về, người dân vớt lên chất đống dọc theo bờ sông Lam. Tình trạng này khiến nhiều người giật mình liên tưởng đến những cánh rừng đại ngàn ở khu dự trữ sinh quyển Tây Nghệ An đã bị đốn hạ bởi nạn phá rừng triền miên…

Cùng ngày, huyện miền núi Tương Dương và Kỳ Sơn đã huy động tối đa lực lượng thanh niên và quân sự cùng ngành GTVT khắc phục các điểm quốc lộ 7A bị lũ cuốn. Do nhiều đoạn quốc lộ đã bị lũ cuốn trôi xuống sông Nậm Mộ nên công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn. Được biết, quốc lộ 7A là tuyến đường độc đạo nối cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn và huyện miền núi Kỳ Sơn về các huyện miền xuôi.

Người dân huyện Nam Đàn (Nghệ An) liều mình trên dòng lũ hạ nguồn sông Lam để vớt gỗ, vớt củi. Ảnh: ĐẮC LAM

Ông Lê Công Tâm, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Kỳ Sơn, cho biết: “Khó khăn nhất hiện nay là gần 100 gia đình trên địa bàn huyện đã bị lũ ống cuốn trôi nhà, không còn nơi trú ngụ. Do quốc lộ 7A chia cắt ba ngày nay nên xe tải vận chuyển gạo, lương thực chưa thể lên huyện Kỳ Sơn. Những ngày qua, chúng tôi đang lấy nốt số gạo dự trữ để phát cho dân. Hiện còn 16/21 xã trên địa bàn huyện đang bị chia cắt, hàng ngàn hộ thiếu lương thực. Huyện đã hỗ trợ cho những nhà bị trôi hoàn toàn là 10 triệu đồng, nhà bị sạt lở 5 triệu đồng”.

Theo Ban Phòng, chống lụt bão tỉnh Nghệ An, đến chiều 27-6, lũ đã làm sập 27 ngôi nhà, ngập 2.212 nhà... Nhiều đoạn quốc lộ 48, quốc lộ 7, quốc lộ 48C, quốc lộ 15 bị ngập sâu và sạt lở nghiêm trọng, trôi sáu cầu treo. Diện tích lúa bị ngập là 8.851 ha, hơn 86 m kênh mương bị sạt lở, 33 hồ đập bị hư hỏng. Tổng thiệt hại ước tính 1.086 tỉ đồng.

Chiều 27-6, Tỉnh ủy Nghệ An đã họp khẩn cấp để chỉ đạo khắc phục hậu quả của lũ. Tỉnh đề nghị Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp 5.000 tấn gạo cứu đói, hỗ trợ kinh phí 300 tỉ đồng để khôi phục nhà cửa của nhân dân...

Theo Tập đoàn Điện lực VN (EVN), hiện ở Nghệ An vấn đề khắc phục sự cố lưới điện đang gặp nhiều khó khăn do địa hình bị chia cắt, một số vùng vẫn bị cô lập chưa tiếp cận được. Mưa lũ cũng gây sạt lở 12 vị trí đường giao thông vào công trường thủy điện Bản Vẽ với tổng khối lượng khoảng 1.200 m3. Tính đến ngày 27-6, bão số 2 đã gây thiệt hại cho ngành điện các tỉnh, thành phía Bắc trên 10 tỉ đồng. Trong đó, Nam Định chịu tổn thất lớn nhất, khoảng 7 tỉ đồng.

ĐẮC LAM - TRÀ PHƯƠNG