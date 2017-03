Lũ lụt Phú Yên: 5 người chết, 2 người bị thương

Về vật chất, hơn 1.500 ha mía, sắn bị hư hại, ngã đổ; 950 ha lúa mùa bị ngập úng và nhiều diện tích có khả năng mất trắng; 1.200 gia súc gia cầm bị nước cuốn trôi, hơn 70.000m3 đất đá sạt lở, bồi lấp các tuyến đường…



Tổng thiệt hại ước tính khoảng 100 tỉ đồng. Trước đó, vào lúc 5g30 cùng ngày, do các hồ thủy điện Krông H’Năng, Sông Hinh và Sông Ba Hạ đã ngừng xả lũ nên mực nước các sông giảm mạnh. Đồng thời, mưa trên địa bàn tỉnh cũng đã tạm ngưng. Tuy nhiên, nhiều khu dân cư ở các xã Xuân Sơn Bắc, Xuân Sơn Nam (huyện Đồng Xuân), Hòa Thịnh (huyện Tây Hòa), Hòa Tâm, Hòa Xuân Đông (huyện Đông Hòa), An Thạch, An Định (huyện Tuy An)… vẫn còn ngập trong nước.



UBND tỉnh Phú Yên đang tích cực chỉ đạo các địa phương dồn sức khắc phục hậu quả lũ lụt, sớm ổn định đời sống nhân dân.Bình Định: 4 người chết, 1 người mất tíchNgày 5-11 trên địa bàn tỉnh Bình Định lượng mưa đã giảm ở tất cả các địa phương trong tỉnh, nước lũ cũng bắt đầu rút xuống. Đến chiều tối ngày 5-11, mực nước sông Kôn tại Thạnh Hóa còn trên báo động 2 là 0,23m, còn tại sông Hà Thanh và sông Lại Giang đã rút xuống dưới báo động 1 hơn 1m. Tuy nhiên, hiện nay đang là thời điểm triều cường nên nước lũ thoát ra biển rất chậm.



Theo Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, đến chiều tối ngày 5-11, cả tỉnh đã có 4 người chết và 1 người mất tích. Hiện nay, các địa phương ở Bình Định đang vận động nhân dân nước rút đến đâu khẩn trương tập trung khắc phục sạt lở đường sá, hệ thống thủy lợi, hồ đập, đê kè. Tỉnh Bình Định cũng đã chỉ đạo các địa phương chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với những diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới gần bờ gây thiệt hại cho ngư dân và có khả năng gây mưa lớn sinh lũ tiếp.



Thông tin từ Ban chỉ huy phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn chuyên ngành thủy sản Bình Định, cả tỉnh hiện có 8.125 tàu thuyền đang hoạt động trên biển. Hầu hết các tàu thuyền của tỉnh đã nhận được thông tin về áp thấp nhiệt đới gần bờ và đã thoát ra vùng ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đời, neo đậu ở các khu vực tránh trú an toàn.





Theo NGÂN SƠN - XUÂN NGUYÊN (TTO)