Lũ miền Trung: Nhà ngập nóc, 11 người chết

Thiệt hại về tài sản cũng đang ở trong tình trạng tương tự khi có tới 6.294 căn nhà bị ngập, hư hại. Lũ cuốn trôi 1 tổ máy và làm hư hỏng nhà máy phát điện phía sau tràn đập Hố Hô (huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh).



Sáng 4/10, lực lượng cứu nạn cứu hộ tỉnh Nghệ An triển khai lực lượng, điều 2 tàu cứu nạn cùng 20 thủy thủ ra cứu một tàu cá bị nạn tại tọa độ 19,29 độ vĩ Bắc, 106,12 độ kinh Đông (cách cảng cá Lạch Cờn, huyện Quỳnh Lưu 30 hải lý). Trên tàu có 5 thuyền viên.



Tuy nhiên, do sóng và mưa to, trong khi tàu cứu nạn của tỉnh công suất hạn chế nên đến 9 giờ 30 phút ngày 4/10, các tàu cứu nạn vẫn chưa thể tiếp cận được tàu bị nạn.





Hà Tĩnh: Hơn 20 ngàn hộ bị ngập trong nước

Mưa chưa ngớt, lũ tiếp tục lên

Dòng xả lũ trên đập thuỷ điện Hố Hô vẫn chậy cuồn cuộn dù mực nước trên đập đã hạ xuống.



Tổ máy phát điện dưới chân đập bị hỏng.







Người dân ở xã Hà Linh và Hương Thuỷ phải dùng thuyền để di chuyển trên những ngôi nhà bị ngập





Ngoài tàu cá này, trên địa bàn tỉnh Nghệ An cũng có một tàu chở hàng bị nạn tại Cửa Lò. Rất may, 8 người trên tàu đều đã được cứu sống.Đến 14 giờ ngày 04/10, nước lũ vẫn đang tiếp tục dâng cao ở hai huyện Hương Khê và Vũ Quang.Theo báo cáo nhanh của BCH phòng chống lụt bão tỉnh Hà Tĩnh, huyện Hương Khê có 20.000 hộ, huyện Vũ Quang có 770 hộ, huyện Đức Thọ có 193 hộ, huyện Hương Sơn có 3 hộ đang bị ngập trong nước lũ.Do nước ở khu vực thượng du chảy về khiến nhiều xã ở huyện Hương Khê nước lũ vấn tiếp tục dâng lên. Đặc bệt, hai xã Phương Điền và Phương Mỹ, Hà Linh bị ngập sâu, cô lập hoàn toàn, có hàng trăm nhà bị nước ngập lên tận nóc.Tính đến 09 giờ ngày 04/10 đã tổ chức di dời được 3.587 hộ thuộc 17 xã bị ngập lũ của huyện Hương Khê (kế hoạch 7.770 hộ) và 300 hộ thuộc 9 xã bị ngập lụt của huyện Vũ Quang (kế hoạch 1.568 hộ).Lúc 14h ngày 04/10, ông Trần Minh Kỳ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, Trưởng ban chỉ đạo PCLB tỉnh cho biết: Đến thời điểm này tại Hương Khê có 4 nguời chết (có 3 nguời chưa tìm thấy xác).Điều đặc biệt là có 2 người chết ở xã Hương Liên nơi nằm trong lòng hồ thuỷ điện Hố Hô, nuớc dâng cao bất ngờ, từ trước tới nay chưa xảy ra tình trạng này làm cho người dân không kịp đối phó.Huyện Hương Khê đã cấp 2 tấn mỳ tôm cùng với nước sạch xuống cứu trợ cho người dân bị nước lũ cô lập.Đến thời điểm này đã có 7 tàu cứu hộ, chiều nay tỉnh tiếp tục điều thêm 3 tàu cứu hộ. Diễn biến mưa lũ vẫn đang phức tạp trười vẫn đang mưa chưa có dấu hiệu giảm xuống.Theo thông tin từ Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, lũ các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị đang lên, các sông ở Thừa Thiên Huế và sông Gianh đang xuống nhưng còn ở mức cao.Hiện đã có 3 sông hiện đã có mực nước lũ vượt báo động 3 từ 0,3 đến 0,6m (Sông Gianh tại Mai Hóa: 7,12m, trên BĐ3: 0,62m; Sông Kiến Giang tại Lệ Thủy: 3,03m, trên BĐ3: 0,33m; Sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn: 5,64m, trên BĐ3: 0,14m).Dự báo lũ trên các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị tiếp tục lên, các sông ở Thừa Thiên Huế và sông Gianh tiếp tục xuống. Đến chiều và tối nay (4/10), mức vượt báo động 3 tiếp tục tăng lên.Cụ thể: Sông Kiến Giang tại Lệ Thủy lên mức 3,2m, trên BĐ3 : 0,5m; Sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn lên mức 6,0m, trên BĐ3: 0,5m. Từ tối nay, nước các sông ở Nghệ An có thể lên cao.Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập sâu ở vùng trũng, hạ lưu các sông từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế .Theo Trung tậm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, miền Trung có mưa lớn là ảnh hưởng của không khí lạnh, kết hợp với hoạt động của vùng áp thấp và nhiễu động gió đông trên cao. Hồi 7 giờ ngày 4/10, trung tâm vùng áp thấp trên khu vực các tỉnh Quảng Bình – Thừa Thiên Huế.