Lũ nhấn chìm quốc lộ 7A ở Nghệ An

Ông Bùi Trầm, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn, cho biết thị trấn Mường Xén và nhiều xã ven sông của huyện này đã bị ngập sâu. Hiện chính quyền đang di dân khẩn cấp trong đêm để tránh lũ quét.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão tỉnh Nghệ An cho biết mực nước thượng nguồn sông Cả và sông Nậm Mộ đang lên nhanh. Riêng lũ tại thị trấn Mường Xén, lúc 18 giờ đêm 1-7 đã hơn 140 m (xấp xỉ đỉnh lũ năm 2005). Từ ngày 26-6 đến hôm qua, mưa và lũ quét đã làm chết năm người dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An và hai người đang mất tích. Tổng thiệt hại hơn 1.600 tỉ đồng. Tỉnh Nghệ An đang đề nghị Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp 4.000 tấn gạo cứu đói cho dân vùng lũ và 500 tỉ đồng để khắc phục nhà cửa nhân dân, trường học, trạm xá, đường giao thông bị lũ cuốn trôi.

Cơn mưa lớn kéo dài gần 2 giờ đồng hồ chiều 1-7 đã làm hàng loạt tuyến đường nội ô quận Ninh Kiều, Cái Răng của TP Cần Thơ chìm trong nước. Tại những tuyến đường này, nước ngập 20-40 cm và tràn cả lên vỉa hè khiến hàng loạt xe máy bị chết máy, giao thông hỗn loạn. Ngoài ra, hàng loạt con hẻm ở các tuyến đường Mậu Thân, Ba Mươi Tháng Tư, Lý Tự Trọng, Trần Bình Trọng, Ba Tháng Hai... cũng bị ngập.

Theo khảo sát của Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam, chỉ tính ba quận nội ô Bình Thủy, Cái Răng và Ninh Kiều của TP Cần Thơ có tổng cộng 18 điểm ngập nước khi có mưa lớn. Nếu mưa kèm triều cường thì số điểm ngập lên đến 46.

Đ.LAM - G.TUỆ