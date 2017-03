Lũ quét làm bốn người thiệt mạng tại Mù Cang Chải

Đến hơn 16 giờ chiều 23/6, lực lượng cứu hộ bản mới tìm được thi thể của cháu Thào A Hù, bị lũ cuốn trôi đến đoạn suối thuộc bản Khâu Vai, xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, cách nơi bị nạn 6km.



Ông Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mù Cang Chải - người đang có mặt tại hiện trường để chỉ huy lực lượng tìm kiếm các nạn nhân cho biết khoảng 8 giờ sáng 23/6, có 5 người Mông rủ nhau đi xúc cá là ông Thào A Trống, 60 tuổi, cùng con trai là Thào A Hù, ông Thào A Giàng, ông Giàng A Lềnh và ông Giàng A Hù.



Khi họ đang xúc cá, bất ngờ nước lũ ập tới. Cả 5 người vội bám vào một cây gỗ nằm trên bãi đất giữa hai khe suối nhưng nước lũ to đã cuốn trôi cả thân cây cùng 5 người theo dòng nước. Ông Giàng A Hù may mắn thoát chết do nước cuốn dạt vào ven suối nên ông đã bám được vào cây cối để leo lên bờ.



Hiện tại, lãnh đạo huyện Mù Cang Chải đã huy động trên 100 người gồm lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ và nhân dân trong vùng đang tiến hành tìm kiếm thi thể các nạn nhân.



Tuy nhiên, đến 16 giờ 20 phút chiều 23/6, nước lũ vẫn còn khá lớn nên công tác tìm kiếm hiện đang gặp khó khăn./.





Theo Đức Tưởng (TTXVN/Vietnam+)