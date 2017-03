Lũ tiểu mãn ở miền Bắc đầu tuần tới

Nhiệt độ cụ thể ở Nam Bộ và Tây Nguyên 23-34oC; Bắc Bộ 24-37oC; Trung Bộ 25-38oC.

Sang đầu tuần tới, áp thấp nóng lục địa sẽ được thay thế bởi rãnh gió mùa. Do vậy, ở miền Bắc sẽ xuất hiện một đợt mưa trên diện rộng kéo dài 2-3 ngày, rải rác có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Mưa lớn có thể gây lũ đột xuất trên các sông suối, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ. Đây là đợt lũ tiểu mãn (lũ do mưa rào gây nên vào cuối tháng 5) ở miền Bắc.

HOÀNG VÂN