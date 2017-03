Lũ từ Lào tràn vào Nghệ An, một người chết, hai mất tích

Theo thống kê sơ bộ đã có một người chết, hai người mất tích, hơn 1.100 ngôi nhà bị lũ cuốn trôi hoặc ngập nặng. Tổng thiệt hại ước tính hơn 210 tỉ đồng. Quốc lộ 7A nối quốc lộ 1A (huyện Diễn Châu, Nghệ An) đi cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (Kỳ Sơn) bị ngập, chia cắt đoạn qua huyện Kỳ Sơn. Một xe khách đang lưu thông đã bị lũ cuốn trôi. Rất may tất cả hành khách và lái xe kịp thoát ra ngoài.

Ông Trần Hữu Lực, Phó Trưởng ban Chỉ huy phòng chống lụt bão-Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, cho biết: “Lượng mưa trên địa bàn miền núi rất lớn, như Quỳ Châu là 300 mm, Quế Phong 252 mm, Quỳ Hợp 324 mm, Tây Hiếu (huyện Nghĩa Đàn) 339 mm, Quỳnh Lưu 232 mm… Mực nước thượng nguồn sông Cả tại thị trấn Mường Xen (huyện Kỳ Sơn) đạt đỉnh 145-145,5 m, vượt đỉnh lũ lịch sử năm 2005 tới 3,35 m”. Do nước lũ lên nhanh, em Hoàng Văn Tiến (13 tuổi, trú xã Châu Bính, huyện Quỳ Châu) bị chết khi trên đường về nhà. Hai người mất tích là chị Lô Thị Minh (xã Châu Thái, huyện Quỳ Hợp) và ông Nguyễn Văn Quế (xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc).

Lũ quét qua địa bàn xã Yên Tĩnh (huyện miền núi Tương Dương, Nghệ An) gây sạt lở đường giao thông. Ảnh: ĐẮC LAM

UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các ngành và địa phương trong tỉnh triển khai các biện pháp cấp bách nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân. Các vị trí đường ngập nước phải được cắm biển báo và có người trực gác 24/24 giờ. Sở GTVT tỉnh Nghệ An chỉ đạo lực lượng thanh tra GTVT phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng để phân luồng đảm bảo giao thông, an ninh trật tự…

Sáng 25-6, một cơn mưa lớn kèm lốc xoáy đã làm sập 40 căn nhà, tốc mái 58 căn nhà khác ở huyện Long Mỹ, Hậu Giang. Ngoài ra, mưa và lốc xoáy còn làm bị thương hai người, gây thiệt hại về cây cối và rau màu gây thiệt hại hàng tỉ đồng.

