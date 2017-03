Lừa bạn “chat” để lấy xe

(PL)- Ngày 24-6, Công an tỉnh Nghệ An đã giao Ngô Thị Quỳnh Hoa (trú xã Nam Thanh, Nam Đàn, Nghệ An), Nguyễn Hữu Tuấn Anh (trú TP Vinh) và Trần Xuân Hoàng (trú thị trấn Kim Sơn, Nghệ An) cho cơ quan Công an TP Vinh để điều tra làm rõ hành vi chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, tối 12-6, Hoa cùng bạn đến tiệm Internet rủ Trần Văn Tùng (trú thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) đi uống rượu sau một thời gian “chat” làm quen qua mạng. Khi đang uống rượu, Hoa lấy cớ “về nhà xin tiền trả tiền Internet” rồi mượn xe tay ga của Tùng đi luôn. Tùng không biết tìm Hoa ở đâu, đành viết đơn trình báo công an. Chiều 22-6, lực lượng phòng cảnh sát bảo vệ và cơ động phát hiện Anh và Hoàng chạy xe tay ga không biển số nên kiểm tra. Anh và Hoàng không xuất trình được giấy tờ xe và khai xe do Hoa đưa đi bán lấy tiền tiêu xài. ĐẮC LAM