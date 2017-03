Lừa bán kho phế liệu ảo

Ngày 19-10, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM cho biết đang thụ lý điều tra vụ lợi dụng thương hiệu Công ty Nguyễn Kim (chuyên kinh doanh hàng kim khí, điện máy tại TP.HCM) để lừa đảo. Đến nay Phòng PC45 đã xác minh một số tình tiết và đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Tiền trao nhưng “cháo” chưa múc

Đầu tháng 6-2011, ông Nguyễn Văn Be, Phó Giám đốc Công ty TNHH Thiên Thịnh Phát (chuyên mua bán kho, sắt phế liệu, phá dở và san lấp mặt bằng), gửi đơn tố cáo đến Phòng PC45, Công an TP.HCM. Trong đơn nêu rõ ông Lê Ngọc Đăng (Tổng Giám đốc dự án Công ty Nguyễn Kim), ông Phan Lê Trí (Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư - Phát triển Vĩnh Hội) và ông Hà Thanh Tùng (ngụ phường 15, quận Tân Bình, TP.HCM) đã chiếm đoạt của Công ty Thiên Thịnh Phát 850 triệu đồng.

Bút tích thể hiện ông Lê Ngọc Đăng nhiều lần nhận tiền từ ông Nguyễn Văn Be. Ảnh: HT

Theo đó, ông Be có gặp rồi quen biết với ông Đăng. Lúc đó, ông Đăng giới thiệu là giám đốc dự án Công ty Nguyễn Kim. Ông Đăng cho biết công ty đang chủ trương bán một số kho sắt phế liệu để giải phóng mặt bằng nhằm xây dựng dự án. Đầu tháng 4-2009, ông Đăng chủ động liên lạc với ông Be nói muốn bán cho ông Be kho phế liệu của Công ty Nguyễn Kim tại địa chỉ số 37/5 Bế Văn Cấm (quận 7). Nghe vậy, ông Be đã đặt cọc 200 triệu đồng.

Chưa dừng lại đó, giữa tháng 5-2009, ông Đăng gọi điện thoại hẹn ông Be ra một quán cà phê bàn chuyện làm ăn. Tại đây, ông Đăng nói Công ty Vĩnh Hội (trực thuộc Công ty Nguyễn Kim) cần bán kho sắt phế liệu tại địa chỉ số 123 Bến Vân Đồn (quận 4) và giới thiệu ông Trí, Tổng Giám đốc Công ty Vĩnh Hội, để bàn bạc. Cả hai yêu cầu ông Be đặt cọc tiếp 200 triệu đồng để mua kho phế liệu. Vài ngày sau, lấy lý do số phế liệu tại kho khá lớn, ông Trí yêu cầu ông Be chuyển thêm 300 triệu đồng tiền cọc qua tài khoản do ông Hà Thanh Tùng đứng tên.

Trong khi hợp đồng mua bán phế liệu hai kho trên chưa thực hiện thì đầu tháng 10-2010, ông Đăng gạ tiếp ông Be mua nhà kho tại địa chỉ số 75 Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1) với giá 150 triệu đồng. Ông Đăng yêu cầu ông Be thanh toán tiền trước.

Có dấu hiệu lừa đảo

Qua ba lần giao dịch với tổng cộng 850 triệu đồng, ông Be chờ hoài không thấy hai tổng giám đốc trên giao hàng. Ông Be nhiều lần gọi điện thoại nhưng ông Đăng, ông Trí không thấy ai bắt máy. Nếu có nghe điện thoại thì cả hai đều cho rằng không có việc giao dịch mua bán phế liệu trong kho. Qua tìm hiểu, ông Be té ngửa khi biết ông Đăng và ông Trí đã nghỉ việc tại Công ty Nguyễn Kim từ lâu, lập tức ông Be làm đơn tố cáo đến Phòng PC45.

Tại cơ quan công an, ông Đăng và ông Trí không thừa nhận việc nhận tiền của ông Be (mặc dù những lần nhận tiền, cả hai đều có ký biên nhận). Tuy nhiên, ông Tùng (người nhận 150 triệu đồng chuyển khoản) xác nhận có nhận tiền và giao lại cho Trí. Thu thập chứng cứ, điều tra viên xác định ông Đăng và ông Trí có nhận tiền của ông Be.

Mặt khác, cơ quan điều tra xác định trước đây ông Đăng là tổng giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Kim Quy và ông Trí là tổng giám đốc Công ty Vĩnh Hội (hai công ty có vốn đầu tư của Công ty Nguyễn Kim) nhưng ông Đăng đã nghỉ việc từ ngày 2-8-2010, còn ông Trí nghỉ việc từ ngày 1-4-2011. Phía Công ty Nguyễn Kim cũng khẳng định không có chủ trương bán kho, sắt phế liệu như ông Đăng, ông Trí đề cập với ông Be. Rõ ràng đây là “kịch bản” do ông Đăng, ông Trí soạn ra để chiếm đoạt tiền Công ty Thiên Thịnh Phát.

Hiện nay ông Đăng đã bỏ trốn khỏi địa phương, còn ông Trí không đến trình diện, làm việc theo giấy triệu tập của cơ quan điều tra. Phòng PC45 xác định ông Đăng, ông Trí có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đang củng cố hồ sơ, tiến hành khởi tố.

HOÀNG TUYẾT