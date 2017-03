Lừa đảo 'chạy' vào trường Công an với giá 160 triệu

Ngày 23/9, cơ quan Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, đơn vị này đã hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Lê Hoàng Nguyên (SN 1986) ở Ngọc Trạo, Thanh Hóa về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Hậu ở thôn Nguyễn, xã Cửu Cao, Văn Giang, Hưng Yên. Chị Hậu đã có đơn tố cáo đối tượng Nguyên có lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Theo đó, vào khoảng tháng 6 năm 2009, thông qua 1 người bạn, chị Hậu đã biết Lê Hoàng Nguyên đang làm cho 1 công ty truyền thông ở Cầu Giấy có khả năng “chạy” trường. Sau khi gặp nhau, Nguyên kể cho chị Hậu biết mình có rất nhiều mối quan hệ thân thiết với nhiều cán bộ "cấp cao". Y khằng định, với quan hệ của mình sẽ lo được cho con gái của chị Hậu vào trường Trung học An ninh với giá 160 triệu đồng.



Tin lời Nguyên, sau đó khoảng 2 tháng chị Hậu đã chuyển cho Nguyên số tiền 80 triệu đồng để Nguyên lo trước, còn lại một nửa khi nào con gái nhập trường sẽ đưa hết cho Nguyên. Nhưng qua vài tháng sau khi các sinh viên của trường đã nhập học, chị Hậu vẫn chưa nhận được giấy báo nhập học của con mình. Thấy vậy, chị Hậu đã nhiều lần đến gặp Nguyên nhưng đối tượng nói vẫn đang tiếp tục nhờ vả.



Sau hơn 1 năm, chị Hậu đã nhiều lần tìm Nguyên để đòi lại tiền nhưng Nguyên đều né tránh không gặp. Biết mình bị lừa, chị Hậu đã tới Công an quận Cầu Giấy để làm đơn tố cáo.





Theo Quang Tùng – Phan Mạnh (VTC News)