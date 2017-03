Lừa giữ nữ sinh 14 tuổi để tống tiền gia đình

Hiện lực lượng công an đang truy lùng những thủ phạm liên quan trong vụ tống tiền này.

Trước đó, qua chat trên mạng, em V. quen với một bạn trai ngụ huyện Vân Canh (Bình Định). Ngày 17-2, người này đưa V. vào TP.HCM nói là để làm việc với thu nhập cao. Tại đây, V. bị một nhóm người lạ mặt khống chế đưa đến nhiều nơi khác nhau. Sau đó gia đình V. liên tục nhận nhiều cuộc điện thoại, tin nhắn yêu cầu giao 45 triệu đồng để chuộc V. về, nếu không sẽ bị bán sang Campuchia hoặc sẽ bị giết. Từ tin báo của gia đình, Công an tỉnh Bình Định và Công an TP.HCM phối hợp với Interpol Việt Nam truy tìm, giải cứu V. khi đang bị khống chế tại một nhà trọ gần biên giới Campuchia. Lực lượng công an còn giải cứu một số thiếu nữ khác tại khu vực này.

TL