Lừa liên tỉnh bằng chiêu bán hàng giá rẻ

Trước đó, ngày 25-5, cả bốn chia làm hai nhóm, Lân và Nguyệt xách hai túi mỹ phẩm (chủ yếu là nước hoa) vào tiệm tạp hóa của bà ĐTTL trên đường Hà Nội (TP Huế) rao bán. Trong lúc bà L. từ chối mua hàng thì Trường và Ninh đóng vai khách mua hàng tình cờ vào tiệm tạp hóa gặp Lân và Nguyệt. Trường và Ninh giả vờ trao đổi, thỏa thuận mua hai túi mỹ phẩm, nước hoa trên với giá 55 triệu đồng. Đồng thời, cả hai nói nhờ may mắn mua được hàng giá rẻ nên tặng cho bà L. 5 triệu đồng.

Tiếp theo, Ninh giả vờ không đủ tiền nên bảo bà L. cho mượn 55 triệu đồng trả cho Lân, Nguyệt và gửi lại túi hàng cho bà L. làm tin để chạy đi lấy tiền. Cả tin, bà L. đã cho Ninh mượn 55 triệu đồng. Sau khi hai bên mua bán rút đi chờ hoài không thấy ai quay lại, biết mình bị lừa nên bà L. trình báo công an. Nhận được tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Huế đã bắt được Trường và Ninh. Qua lời khai đối tượng, công an bắt tiếp Lân, Nguyệt đang trên đường chạy trốn vào TP Đà Nẵng.

Được biết Trường có hai quyết định truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lân có một tiền án về tội lừa đảo. Nhóm này khai nhận đã lừa trót lọt nhiều nạn nhân ở các tỉnh, thành miền Trung bằng thủ đoạn tương tự...

Ngày 27-5, bà NTNT và bà NTKN trú xã Thạnh Nhựt, huyện Gò Công Tây (Tiền Giang) đã gửi đơn tố cáo đến ngành chức năng vì bị lừa đảo bằng cách bán hàng giá rẻ. Bằng thủ đoạn lừa đảo tinh vi, tổ chức đi gom hàng hóa, mua bán lòng vòng trên địa bàn, Nguyễn Thị Hồng cùng chồng là Nguyễn Văn Lực, cùng trú xã Bình Nhì, huyện Gò Công Tây đã chiếm đoạt của bà T. 1,2 tỉ đồng và chiếc xe máy; chiếm đoạt của bà N. 700 triệu đồng.

Sự việc xảy ra vào khoảng tháng 4-2012, vợ chồng Hồng - Lực đến tiệm tạp hóa của bà T. và bà N. giới thiệu bán sỉ một số mặt hàng như: bia, thuốc lá, bột ngọt, đường, cá mòi hộp... với giá rẻ.

Cả hai cho biết nguồn hàng giá rẻ này mua gom từ siêu thị miễn thuế ở cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh), nếu cần số lượng lớn thì sẽ đặt mua rồi nhờ xe tải của cha ruột Hồng đang chở hàng bông hằng ngày qua lại Campuchia chuyển về. Vì ham hàng giá rẻ nên bà T. đã ứng tiền trước tổng cộng 415 triệu đồng cho Hồng.

Thời gian đầu, Hồng giữ uy tín giao số lượng đúng hẹn theo đơn đặt hàng. Khi tạo được lòng tin, Hồng dùng lời lẽ ngon ngọt thuyết phục bà T.: “Xe của cha Hồng hiện tải trọng chỉ có 2,5 tấn. Ông định mua chiếc xe tải năm tấn để chở hàng được nhiều nhưng không đủ tiền”.

Tin lời, bà T. đưa Hồng 100 triệu đồng để hùn vốn mua xe. Có hôm hàng không giao như đã hứa, Hồng nói xe chở quá tải bị bắt giam và hàng bị tịch thu; nếu cần hàng bán thì đưa tiền đi mua hàng đem về…

Cùng thời điểm trên, từ tháng 12-2012 đến tháng 3-2003, Hồng và Lực đã nhiều lần đến đại lý bia, nước giải khát của bà Trần Thị Kim Dung, xã Bình Nhì, huyện Gò Công Tây mua sỉ các loại bia và nước giải khát theo kiểu gối đầu, nhận hàng trước trả tiền sau. Hiện Hồng và Lực còn nợ bà Dung trên 193 triệu đồng.

Hiện Nguyễn Thị Hồng đã trốn khỏi địa phương.

