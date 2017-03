Lừa tiền tỉ bằng “kho báu ảo”

Chiều 2-10, Đại tá Nguyễn Xuân Mừng, Phó Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Thành Chơn (ngụ phường 13, quận 6, TP.HCM) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Moi tiền bằng “bánh vẽ” kho báu

Theo Đại tá Mừng, trước đó xuất hiện nhóm tội phạm thông tin bịa đặt về các kho tiền cổ, đôla Mỹ có giá trị hàng trăm tỉ USD của “Hoa mai hội” nằm rải rác trên lãnh thổ Việt Nam. Đặc biệt “Hoa mai hội” đã khuếch trương số tài sản trong các kho này lên tới 900 tỉ USD, có những người rất uy tín đang giữ các chức danh quan trọng của hội. Các kho tiền được các “tiền nhân” giao cho một nhóm người cho liên hệ với các cơ quan chức năng để xin giấy phép khai thác, vận chuyển tiền trong các kho về nộp lại cho Nhà nước Việt Nam nhằm phục vụ mục đích an sinh xã hội. Nếu khai thác được “kho báu” trên sẽ được Nhà nước trích thưởng rất lớn. Do đó, người nào muốn tham gia khai thác, chia phần phải ứng trước một số tiền để lo “quan hệ” xin giấy phép khai thác, chi phí vận chuyển và “thăm hỏi, quà cáp” cho các “cụ” giữ kho.

Nguyễn Thành Chơn khi bị bắt giữ cùng tang vật tiền đôla cổ, giấy công lệnh làm giả. (Ảnh do Cơ quan An ninh điều tra cung cấp)

Để tạo lòng tin với các nạn nhân, những “siêu lừa” đã đưa ra các giấy tờ như thẻ “Cố vấn ban chiến lược Trung ương”, giấy đi đường, giấy công tác, giấy công lệnh, ngoài ra còn có nhiều văn bản gửi Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội xin được khai thác các kho báu.

Hiện có khoảng 10 nhóm đang hoạt động lừa đảo với thủ đoạn trên. Nạn nhân bị lừa mất số tiền rất lớn.

Lấy tiền tỉ bằng nước bọt

Chơn khai đã lừa được ông HVC (ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) và bà LTL gần 3 tỉ đồng. Tháng 8-2012, Chơn biết ông C. có hai hộp Bond (kỳ phiếu, trái phiếu nước ngoài), Chơn liền rỉ tai với ông C. rằng mỗi hộp Bond là đại diện cho số tiền 274 tỉ USD, nếu mang hai hộp Bond nộp cho “Cục Dự trữ Liên bang Mỹ”, “Ngân hàng Thế giới” và “Quỹ Tiền tệ Quốc tế” thì sẽ được hưởng 0,5% số tiền “khủng” đó. Tin lời, ông C. đưa cho Chơn 600 triệu đồng kèm theo hai hộp Bond trên. Tiếp đó, tháng 12-2012, Chơn dẫn Nguyễn Văn Cọt đến giới thiệu với ông C. đây là “người trông coi kho tiền hiện đang đặt trên một hòn đảo ở tỉnh Kiên Giang” và yêu cầu ông C. đưa cho Chơn 1,5 tỉ đồng để đóng thuyền đi ra đảo chở tiền về. Sau khi nộp tiền, chờ lâu không thấy tiền về, ông C. nhiều lần hỏi thì Chơn nói do bão nên tàu không đi được hoặc đã lấy tiền từ kho ra nhưng tàu phải chạy vòng qua Campuchia để tránh bị kiểm tra.

Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đề nghị ai là nạn nhân của loại tội phạm lừa đảo trên hãy đến trình báo theo số điện thoại 06936603; email: Anninhdieutrabca@gmail.com hoặc số 235 Nguyễn Văn Cừ, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP.HCM; số 7 Nguyễn Đình Chiểu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tương tự, tháng 6-2013, Chơn cho bà LTL biết Chơn đang giữ hai hộp Bond năm 2003, 2006 trị giá mỗi hộp Bond là 274,3 tỉ USD. Hiện nay, số tiền hai hộp Bond đang nằm trong kho trên lãnh thổ Việt Nam. Nếu tham gia bà L. sẽ được hưởng 30% giá trị tương ứng. Nghe vậy, bà L. nhận cho Chơn thế chấp hai hộp Bond để lấy 500 triệu đồng với cam kết “nhận tiền trong hai ngày nữa…”.

Bà L. nhận hai hộp Bond chuyển lại cho một người tên Tương để Tương chuyển tiếp cho bà NTH. Số tiền của bà H. thông qua Tương, bà L. đưa cho Chơn nhiều lần, tổng cộng là 3,2 tỉ đồng. Để tạo lòng tin, Chơn đã phải chi ra 7.500 USD để đổi lấy 6.300 USD có mệnh giá từ 1 USD đến 50 USD và 1,2 tỉ đồng để đổi lấy 50.000 USD mệnh giá 100 USD có số sêri năm 2003, 2006 rồi giao lại cho bà L. nói là tiền từ kho báu rồi sau đó “lặn” luôn.

ÁI NHÂN - HOÀNG LAN